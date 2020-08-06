Прокуратура требует запрета на ввоз мусора на свалку в Покрове

Прокуратура Владимирской области направила в Киржачский районный суд исковое заявление к компании «Экоальянс», которой принадлежит тлеющая свалка бытовых отходов в Покрове. Надзорное ведомство потребовало признать незаконным бездействие компании по рекультивации свалки и обязать собственника земельного участка запретить завоз мусора на данную территорию. Сейчас там организованы патрули силами сотрудников полиции и администрации района.

В отношении собственника возбуждены административные дела.

В ходе выезда на место сотрудники прокуратуры зафиксировали факты дозагрузки бытовыми отходами данного земельного участка. Твердые коммунальные отходы размещались поверх слоя грунта. Проверочные мероприятия между тем продолжаются. Устранение нарушений и завершение работ по тушению возгорания находятся на контроле ведомства. В настоящее время площадь тления отдельных очагов составляет 50 кв. метров.

Ранее «Призыв» сообщал, что на едкий дым, идущий со стороны вспыхнувшего мусорного полигона, пожаловались жители Покрова. На место выехали общественники.

Ольга Ефремова

Фото администрации Петушинского района