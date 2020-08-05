Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» становится еще выгоднее для держателей карт «Мир»

С 3 августа по 4 октября 2020 г. для держателей карт «Мир» Сбербанка начинают действовать специальные условия участия в геймификационных проектах «Бонус Краш» и «Бонусные Башни» в мобильном приложении программы лояльности «Спасибо от Сбербанка».

Правила просты и одинаковы для всех:

· обменивайте бонусы СПАСИБО на попытки;

· набирайте очки, открывайте сундуки с призами и станьте претендентом на главный приз — 1 000 000 бонусов;

· соревнуйтесь за лучшие места в рейтингах и получайте бонусы.

Держатели карт «Мир» Сбербанка смогут получить дополнительные попытки в проектах «Бонус Краш» и «Бонусные Башни» за покупки по карте «Мир». За каждые 750 рублей, потраченные по карте «Мир», участнику начисляется одна попытка (но не более 10 за одну календарную неделю). Для этого участник должен будет еженедельно активировать эту возможность в разделе «Получить попытки». Выполнять задание в течение недели можно только в одной из игр — либо в «Бонус краш», либо в «Бонусных Башнях». Дополнительные попытки будут начислены там, где вы начнете выполнять задание.

Дополнительные попытки предоставляют держателям карт «Мир» Сбербанка больше шансов на получение бонусов СПАСИБО и возможность стать обладателем главного приза — 1 000 000 бонусов.

Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка»:

«Мы наблюдаем большой интерес к нашим геймификационным проектам со стороны клиентов, люди любят играть и выигрывать. А мы рады дать им не просто возможность получать больше бонусов СПАСИБО, но ещё и побороться за главный приз и стать бонусным миллионером».

Подробные условия акции — по ссылкам: «Бонус Краш», «Бонусные Башни».

Фото: mybryansk.ru