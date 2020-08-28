Продукты на дом с бесплатной доставкой можно заказать во Владимире

Бесплатная доставка продуктов из супермаркетов «Ярче!» работает во Владимире. Минимальная сумма заказа — всего 500 рублей, а оплата при получении. Заказать продукты можно на сайте Ярче Плюс или через приложение. Доставка осуществляется в день заказа.

На виртуальных прилавках ассортимент розничных магазинов по привлекательным ценам:

продукты питания: от мяса, птицы и рыбы до молочных продуктов, деликатесов и мороженого;

всегда свежие фрукты и овощи;

хлеб, выпечка и готовые блюда;

детские товары;

товары для ваших любимцев;

бытовая химия.

В приложениях Ярче Плюс удобная навигация по разделам и типам товаров. Можно создать свой список избранного и отслеживать состояние заказа.

Приложение для iOS

Приложение для Android

Безопасная и удобная доставка

Больше не нужно носить тяжелые сумки, ваши покупки будут доставлены к порогу дома.

Все курьеры Ярче Плюс соблюдают масочный режим, а оплата осуществляется только картами через терминал.

Как заказать в Ярче Плюс

Скачайте приложение или зайдите на сайт Ярче Плюс. Выберете город и адрес доставки. Добавьте товары в корзину, затем уточните временной интервал доставки и ожидайте курьера!

Мы бесплатно доставим всё, к чему вы привыкли!

ООО «Камелот-А»

Юридический адрес: 634057, Томская область, г. Томск, пр-кт Мира, д. 20

ОГРН 1077017026580