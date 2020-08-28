Продукты на дом с бесплатной доставкой можно заказать во Владимире

Зачем ходить, когда можно заказать?

Бесплатная доставка продуктов из супермаркетов «Ярче!» работает во Владимире. Минимальная сумма заказа всего 500 рублей, а оплата при получении. Заказать продукты можно на сайте Ярче Плюс или через приложение. Доставка осуществляется в день заказа. 

На виртуальных прилавках ассортимент розничных магазинов по привлекательным ценам: 

  • продукты питания: от мяса, птицы и рыбы до молочных продуктов, деликатесов и мороженого;
  • всегда свежие фрукты и овощи;
  • хлеб, выпечка и готовые блюда;
  • детские товары;
  • товары для ваших любимцев;
  • бытовая химия.

В приложениях Ярче Плюс удобная навигация по разделам и типам товаров. Можно создать свой список избранного и отслеживать состояние заказа. 

Приложение для iOS 

Приложение для Android  

Безопасная и удобная доставка 

Больше не нужно носить тяжелые сумки, ваши покупки будут доставлены к порогу дома. 

Все курьеры Ярче Плюс соблюдают масочный режим, а оплата осуществляется только картами через терминал.

Как заказать в Ярче Плюс

Скачайте приложение или зайдите на сайт Ярче Плюс. Выберете город и адрес доставки. Добавьте товары в корзину, затем уточните временной интервал доставки и ожидайте курьера! 

 Мы бесплатно доставим всё, к чему вы привыкли!

ООО «Камелот-А»

Юридический адрес: 634057, Томская область, г. Томск, пр-кт Мира, д. 20

ОГРН 1077017026580

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