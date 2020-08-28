Продукты на дом с бесплатной доставкой можно заказать во Владимире

Бесплатная доставка продуктов из супермаркетов «Ярче!» работает во Владимире. Минимальная сумма заказа — всего 500 рублей, а оплата при получении. Заказать продукты можно на сайте Ярче Плюс или через приложение. Доставка осуществляется в день заказа.
На виртуальных прилавках ассортимент розничных магазинов по привлекательным ценам:
- продукты питания: от мяса, птицы и рыбы до молочных продуктов, деликатесов и мороженого;
- всегда свежие фрукты и овощи;
- хлеб, выпечка и готовые блюда;
- детские товары;
- товары для ваших любимцев;
- бытовая химия.
В приложениях Ярче Плюс удобная навигация по разделам и типам товаров. Можно создать свой список избранного и отслеживать состояние заказа.
Приложение для iOS
Приложение для Android
Безопасная и удобная доставка
Больше не нужно носить тяжелые сумки, ваши покупки будут доставлены к порогу дома.
Все курьеры Ярче Плюс соблюдают масочный режим, а оплата осуществляется только картами через терминал.
Как заказать в Ярче Плюс
Скачайте приложение или зайдите на сайт Ярче Плюс. Выберете город и адрес доставки. Добавьте товары в корзину, затем уточните временной интервал доставки и ожидайте курьера!
Мы бесплатно доставим всё, к чему вы привыкли!
ООО «Камелот-А»
Юридический адрес: 634057, Томская область, г. Томск, пр-кт Мира, д. 20
ОГРН 1077017026580
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Обсуждение 1
Что-то новенькое, интересно