Преображение Господне ждет нас в Яблочный Спас

Иисус Христос вместе со своими учениками Петром, Иаковом и Иоанном взошел на гору Фавор для молитвы. Пока Господь молился, ученики заснули, а проснувшись, увидели, что Иисус преобразился: «лицо Его просияло, а одежды сделались ослепительно белыми». Рядом с Сыном Божьим они увидели ветхозаветных пророков Моисея и Илию, которые беседовали с Ним о грядущих искупительных страданиях. В этот момент беседующих осенило светлое облако, из которого раздался голос Божий: «Это Сын Мой возлюбленный, Его слушайте».

Когда видение исчезло, Иисус поведал ученикам, что он призван умереть за грехи человеческие, принеся себя в жертву, но через три дня он воскреснет, а после вознесется на небо. Иисус предупредил учеников, чтобы они никому не рассказывали об увиденном до тех пор, пока он не воскреснет из мертвых.