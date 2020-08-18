Преображение Господне ждет нас в Яблочный Спас

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Великий праздник
Ежегодно 19 августа православные верующие отмечают Преображение Господне — один из двенадцати самых больших праздников православного календаря. В этот день церковь торжественно прославляет соединение Бога и человечества в лице Иисуса Христа. Праздник этот также напоминает людям о необходимости духовного изменения. Согласно учению церкви Спаситель своим Преображением позволил людям воочию лицезреть перерождение, которое ожидает человека в Царствии Божием. И тот, кто приходит к сознанию своих поступков и кается в содеянном, освобождается от душевной грязи и может принять Божественный свет. На Преображение Господне каждому следует задуматься о праведности своей жизни и постараться преобразиться к лучшему. К православному торжеству приурочен народный праздник Яблочный Спас.
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Как это было
Иисус Христос вместе со своими учениками Петром, Иаковом и Иоанном взошел на гору Фавор для молитвы. Пока Господь молился, ученики заснули, а проснувшись, увидели, что Иисус преобразился: «лицо Его просияло, а одежды сделались ослепительно белыми». Рядом с Сыном Божьим они увидели ветхозаветных пророков Моисея и Илию, которые беседовали с Ним о грядущих искупительных страданиях. В этот момент беседующих осенило светлое облако, из которого раздался голос Божий: «Это Сын Мой возлюбленный, Его слушайте».
Когда видение исчезло, Иисус поведал ученикам, что он призван умереть за грехи человеческие, принеся себя в жертву, но через три дня он воскреснет, а после вознесется на небо. Иисус предупредил учеников, чтобы они никому не рассказывали об увиденном до тех пор, пока он не воскреснет из мертвых.
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Православные традиции
Во всех православных храмах 19 августа проходят праздничные службы. Священнослужители в этот день облачаются в белые ризы, символизирующие вечный Божественный свет, явленный Иисусом Христом на Фаворе. После богослужения освящаются фрукты. Обычай освящать «начатки плодов» восходит к Ветхому Завету: в Иерусалимский храм люди несли гроздья винограда и злаки для благословения и в знак благодарности Богу.
Там, где виноград не растет, его заменили на яблоки. Отсюда и народное название праздника — Яблочный Спас. В этот день православным христианам разрешается впервые вкусить плоды нового урожая, так как до праздника Преображения существует запрет на потребление плодов яблок и винограда. Считается, что в Яблочный Спас фрукты обладают чудодейственной силой.
В православном календаре праздник приходится на Успенский пост (14 — 27 августа), но ради торжества Преображения Господня церковный устав ослабляет строгость поста и допускает на трапезе рыбу и немного вина. Традиционно хозяйки к празднику готовят разнообразные блюда с яблоками: сладкие каши, пирожки и пироги, блины, варенье, компот, кисель — и угощают ими родных и близких.
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Преображение на Спасском холме
19 августа – престольный праздник всех церквей Преображения Господня. Старейшая из них находится во Владимире, на Спасском холме. Именно с этого места и начался Владимир как город, именно здесь берет начало его судьба. «…На высоком краю города над Клязьмой Мономах построил первую каменную церковь Спаса. Новый город получил в честь своего основателя имя Владимир» (Воронин Н.Н. «Владимир, Боголюбово, Суздаль, Юрьев-Польской. Книга-спутник по древним городам Владимирской земли»).
В 1164 году князь Андрей Боголюбский на Спасском холме основал свой княжеский двор и построил белокаменный храм, видимо, на месте каменной «церкви Святаго Спаса» Мономаха. По своим очертаниям белокаменная церковь Спаса напоминала всемирно известный храм Покрова-на-Нерли. Она, к сожалению, была уничтожена пожаром 1778 года. На фундаменте Спасской церкви в XVIII в. построили одноименный храм, сохранившийся до настоящего времени.
Археологические раскопки, проведенные профессором Н.Н. Ворониным, показали, что новый храм был поставлен на фундаменте старого с частичным использованием в нижних частях стен древнего белого камня. Пытаясь подражать формам древнего здания, строители повторили в огрубленном виде аркатурно-колончатый пояс, членение лопатками, перспективные порталы входов, имитировали в штукатурке «белокаменную» кладку.
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Яблочный Спас в Суздале
19 августа в 11 часов зазвонят колокола на звоннице Спасо-Евфимиева монастыря, на территории которого пройдет праздничное богослужение с освящением плодов. На широкой ярмарке гости смогут угоститься ароматным медом, пирогами с яблоками, выпить чаю в Зелейной лавке.
Прозвучат духовные и лирические произведения в исполнении знаменитой вокальной капеллы «Благовест». Провожать лето песнями будут признанные мастера русской народной традиции: фольклорный ансамбль «Радуница» и фолк-бенд «Колокол». Виртуозным владением русской балалайкой удивят талантливые музыканты Александр Катков и Сергей Маленкин.
На главной площадке праздника пройдет показ народных костюмов, сшитых из тканей, декорированных с использованием традиционного метода ручной набойки. Автор реконструкции – именитый специалист по истории русского костюма Галина Фёдорова.
Народный праздник не обойдется без игр и забав. На мастер-классах «Суздальская травница», «Румяное, наливное» дети и взрослые научатся изготавливать народные игрушки, расписывать посуду. На площадке «Спасский детинец» юные зрители увидят кукольные представления театра Петрушки. Мастера традиционных промыслов пригласят на занятия тех, кто желает получить навыки резьбы по дереву, изготовлению сувениров из щепы и бересты, понять основы гончарного дела и популярного искусства художественной резки по овощам и фруктам – карвинга.
Обращаем внимание, что во время праздника будут соблюдаться все необходимые меры безопасности.
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Народные обычаи
Праздник первых плодов, Горохов день, Первые осенины — так еще в народе называют Яблочный Спас, отдавая дань великой силе природы и ее неоценимым дарам. На праздник запрещаются любые работы по дому, шитье, стирка и строительные работы — дозволяется только приготовление пищи и сбор урожая. Люди верили, что в этот день нельзя прогонять муху, если она садится на руку — можно спугнуть счастье, поэтому нужно было подождать, пока она сама улетит.
По старинному обычаю в этот день хозяйки совершали ритуал очищения дома. Освященное яблоко разрезали на две половинки и доставали сердцевину – в одну половинку ставили свечу и с ней обходили дом, читая молитвы и прося Господа защитить жилье от невзгод, а семье даровать мир и согласие. Затем воск со свечи перекладывали в другую половинку яблока, крепко связывали две половинки плода веревкой, уносили подальше от дома и закапывали в земле. Только завершив обряд очищения, хозяйки начинали готовить угощения.
По народному поверью, первое съеденное яблоко расскажет, чего ожидать от судьбы в ближайшем году. Если яблоко будет кислым, то впереди ждут неприятности, а вот если окажется сладким, то и жизнь будет полна радости и счастья. Кисло-сладкий плод всегда означал крепкую семью, покой и уют в доме. Девушки, съедая первое яблочко, часто обмакивали его в мед и загадывали свое самое заветное желание. В старину считали, что загаданное обязательно исполнится, если помыслы чисты и просьба идет от сердца.
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Погодные приметы
Если пчелы собираются в рой и начался мелкий дождь, скоро наступит холодная и дождливая осень.
Если листья на деревьях пожелтели на Яблочный Спас – значит, в скором времени сильно похолодает.
Если на Яблочный Спас погода стоит пасмурная, но сухая – осень такой же будет.
Дождь в этот день предсказывал мокрую осень, а ясная погода готовила людей к суровой зиме.
Дождь на Яблочный Спас сулил мокрую и холодную зиму. А вот солнце и тепло в праздник обещали снежную зиму, без сильных морозов.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: pdobro.ru
Обсуждение 2
«Иисус Христос вместе со своими учениками Петром, Яковом и Иоанном…» — Не «Яков», а «Иаков» — так написано в Евангелии. Вы же, например, пишете «Иоанн» как указано в Евангелии, а не «Иван»…
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