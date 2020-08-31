Правила посещения детских садов ужесточили

С началом нового сезона в дошкольных учреждениях Владимира ужесточили правила посещения. Вход для родителей в помещения детского сада ограничили. Теперь воспитанников принимают и передают исключительно на улице. В дождливую погоду выводят на веранду или крыльцо. Родители могут войти на территорию только в маске.

— Даже если вы находитесь на улице, вы обязаны быть в маске. За этим строго следит наша медицинская сестра. Заходить родителям в помещения садика запрещено, все сменные вещи передаете воспитателям на улице. В самом садике идет регулярная обработка поверхностей, нянечки моют полы, — пояснила завхоз одного из детских садов Владимира.

Каждого ребенка и родителя утром встречают сотрудники с бесконтактным термометром. Здесь же обрабатывают руки дезсредствами и заполняют несколько температурных листов – за себя и за ребенка. В связи с тем что мам и пап внутрь сада не пускают, прием детей в дошкольные учреждения строго прописан – с 7 до 8 утра. Опоздавшим делают замечания. В районах исключений тоже не делают.

Детей родители отдают и забирают на улице.

— Мы ходим в детский сад в Суздальском районе. Детей принимают с 7.00 до 8.10 утра. В это время на улице специальный работник в маске ждет детей с термометром. Мы всей семьей приходим в масках. Нас внутрь не пускают. Мой старший ребенок идет сам со сменным пакетом переодеваться, а младшей дочке в ясельной группе помогают сами воспитатели. Представляю, какая на них сейчас свалилась нагрузка! – рассказала «Призыву» жительница поселка в Суздальском районе Ирина Сергеева.

Зарядка для детей проводится сейчас только на свежем воздухе. Потоки воспитанников из разных групп стараются не пересекать. Что касается утренников, все массовые мероприятия запрещены до 1 января 2021 года.

На днях все правила были озвучены на областном родительском собрании. Департамент образования напомнил их еще раз: регулярное обеззараживание воздуха (проветривание помещений), обязательное соблюдение масочного и перчаточного режима работниками пищеблока и обслуживающего персонала, воспитатели и дети находятся без масок, групповая изоляция с проведением всех занятий в помещениях или на открытом воздухе отдельно от других групп, ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, еженедельная генеральная уборка всех помещений и очистка вентиляционных решеток.

Об исполнении правил Роспотребнадзора в отношении образовательных учреждений отчиталась и сама Ольга Беляева. Директор департамента образования заверила, что все сады и школы получили финансирование на средства защиты, бесконтактные градусники и бактерицидные лампы. Но, как сообщают многие родители, расходники для детей в садик их всё-таки просят купить. Например, такой набор: жидкое антибактериальное мыло, пачку влажных салфеток и рулон бумажных полотенец.

Ранее «Призыв» рассказывал о том, защищают ли маски от короновирусной инфекции.