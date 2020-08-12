Пожарные назвали поджог вероятной причиной возгорания мусоровозов

ГУ МЧС по Владимирской области назвало вероятную причину возгорания 10 мусоровозов. Это поджог. В настоящее время дознаватели МЧС России совместно с органами полиции проводят проверку. По итогу будет принято решение о передаче материалов дела в правоохранительные органы либо об отказе, уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Пострадавшее имущество принадлежит ООО «УК Чистый Владимир».

Пожар на территории бывшего тракторного завода во Владимире произошёл сегодня рано утром. Площадь возгорания составила 60 кв. метров. Ранее «Призыв» сообщал, что пожарные оперативно ликвидировали горение и не дали огню распространиться на другие машины. Погибших и пострадавших нет.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС по Владимирской области