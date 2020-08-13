Пожар оставил без крова 18 взрослых и 6 детей

Крупный пожар в восьмиквартирном доме барачного типа тушили накануне вечером в Кольчугино. Сигнал о возгорании спасатели получили в 16.16. К моменту приезда пожарных огонь уже распространился на площади 600 кв. метров. Жители успели покинуть помещение самостоятельно. По предварительной информации, в доме проживали 24 человека, в том числе 6 детей. В настоящее время они размещены у родственников.

Погибших и пострадавших нет.

— В 16.50 пожар был локализован. В 17.22 было ликвидировано открытое горение. К ликвидации пожара привлекались 11 единиц техники и 32 человека личного состава, — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Причину случившегося сейчас устанавливают дознаватели. Рассматриваются две версии: неосторожное обращение с огнём и аварийный режим работы электропроводки.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире сгорели сразу 10 мусоровозов.