Помощь по социальному контракту для семей увеличат в шесть раз

До конца года 200 семей, нуждающихся в поддержке, смогут оформить социальный контракт. Люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию (остались без работы, сгорел дом, заболел кормилец), получат финансовую помощь в размере минимум 5723 рублей в месяц. Максимальная сумма поддержки — 68,7 тысяч рублей. На нее могут претендовать те, у кого доходы ниже 1,5 величины прожиточного минимума. Средства выделяет область. С 2021 года все изменится. В шесть раз увеличится число получателей социального контракта — до 1300. Людям выплатят приличные суммы — до 250 тысяч рублей. Деньги в сумме 250 миллионов рублей перечислят из федерального бюджета.

— Вместе со службами занятости мы должны будем помочь выйти семье из трудной жизненной ситуации. Найти работу, трудоустроиться. Поддержка будет оказываться в течение года. Одни из важных направлений социального контракта: профессиональное обучение и осуществление предпринимательской деятельности, — говорит директор департамента социальной защиты Владимирской области Любовь Кукушкина.

В регионе проживает порядка 80 тысяч малообеспеченных семей, регулярно получающих социальные выплаты.

Сейчас средства от социального контракта чаще всего используют для развития подсобного хозяйства, замены ветхой проводки, ремонта печей в частных домах. В будущем году разрешенный перечень, из которого можно будет выбрать подходящий, изменится. Акцент сделают на обучении и развитии предпринимательской деятельности.

Как «Призыв» сообщал ранее, владимирское отделение детского фонда собирает средства для семей с детьми для подготовки к новому учебному году.

Анна Тумановская

Фото из архива департамента социальной защиты