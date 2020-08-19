Поиграем? Тест «Что вы знаете о мужской гимназии Владимира»

Кто из руководителей города пожертвовал гимназии свою библиотеку? Губернатор И.М. Долгорукий Директор гимназии А.А. Цветаев Владимирский архиепископ Ксенофонт Правильно! Неправильно! -

Первоначально гимназия располагалась в прежнем здании училища в центре города, напротив здания Присутственных мест (ул. Б. Московская, д. 37). В 1807 г. И.М. Долгорукий передал гимназии свой губернаторский дом. Что в нем находится сейчас? Центр пропаганды изобразительного искусства Владимирская государственная телерадиокомпания Дом на ул. Царицынской (ныне Гагарина) не сохранился Правильно! Неправильно! -

В доме губернатора мужская гимназия находилась до 1840 года. Какое событие заставило ее переехать в другое здание? Продажа дома Большой пожар Появление в гимназии пансиона Правильно! Неправильно! -

Где разместилась гимназия с 1841 года до момента своего преобразования? В здании Присутственных мест (ныне Палаты) На углу ул. Троицкой (ныне Главпочтамт на ул. Подбельского) В здании рядом с Дворянским собранием (ул. Большая Московская, 35) Правильно! Неправильно! -

Когда начинался учебный год в гимназии? 1 августа 1 сентября 1 октября Правильно! Неправильно! -

А когда учебный год заканчивался? 1 мая 1 июня 1 июля Правильно! Неправильно! -

Какого предмета из нижеперечисленных НЕ было в гимназии? Статистики Философии Обществоведения Правильно! Неправильно! -

Кто из российских императоров дважды посещал владимирскую гимназию? Николай I Александр II Александр III Правильно! Неправильно! -

В 1804 г. в гимназии было 45 учеников. В 1875 г. обучалось уже 270 человек. В 1900 г. число гимназистов составило 379 человек, в 1904-м – 440. А количестве учителей изменилось всего один лишь раз. Сколько человек преподавали в гимназии с 1828 года и до момента ее расформирования? 11 21 31 Правильно! Неправильно! -