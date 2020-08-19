Поиграем? Тест «Что вы знаете о мужской гимназии Владимира»

19 августа 1804 года открылось старейшее училище города

В 1786 году во Владимире было основано Главное народное училище. В 1804-м в связи с проводимой в Российской империи учебной реформой оно было преобразовано в губернскую мужскую гимназию. Ее торжественное открытие состоялось 19 августа в присутствии профессора Московского университета М.Н. Снегирева, владимирского гражданского губернатора князя И.М. Долгорукого, архиепископа Владимирского Ксенофонта и многих почетных лиц города. В 1918 году она была преобразована в советскую школу 2-й ступени. Давайте вспомним историю одного из старейших учебных заведений Владимирской области.

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