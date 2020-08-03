Погода во Владимире

Во Владимирскую область вернется летняя погода. Во вторник, 4 августа, днем ожидается +25 градусов и без осадков. Ночью +12 градусов. Ветер юго-западный с порывами до одного метра в секунду.
Август дает травникам последнюю возможность запастись целебными растениями. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.
Ольга Ефремова
Фото «Призыва»
Обсуждение 18
Я не верю синоптикам еще с этого лета. Жару обещали-обманули. На снег и не надеюсь
Вон какая зима за окном, класс)))
Зима!.. Крестьянин, торжествуя
ух ты — опять «0» и все растает — и снег и сосульки и лед на пруду(((
ну что же…раз такой + на термометре то пойду копать грядку в теплице)))
погода радует!
Такая холодюга и в выходные и сегодня…неужели тепло всё же придет?
Вот это сегодня завернуло…сантиметров 20 выпало снега
Хорошая весна, жалко, что гулять нельзя((
Очень хочется тепла и солнечной погоды.
Всё! Не могу больше ждать — мне рассаду надо выставлять в теплицу — когда же будет тепло?
Ветрище был, кошмааар
Ура, тепло идет
Ура, тепло приближается
Прекрасная погода
Ура, теплынь
Как хорошо, что выходные без осадков по прогнозу
Такая погода прекрасная, а мы на работе….