Погода во Владимире

Во Владимирскую область вернется летняя погода. Во вторник, 4 августа, днем ожидается +25 градусов и без осадков. Ночью +12 градусов. Ветер юго-западный с порывами до одного метра в секунду.

Август дает травникам последнюю возможность запастись целебными растениями. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.