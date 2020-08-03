Погода во Владимире

Прогноз погоды на 4 августа

Во Владимирскую область вернется летняя погода. Во вторник, 4 августа, днем ожидается  +25 градусов и без осадков. Ночью +12 градусов. Ветер юго-западный  с порывами до одного метра в секунду.

Август дает травникам последнюю возможность запастись целебными растениями. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва» 

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