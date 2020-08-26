Подкинутую к стенам роддома девочку удочерили

Девочку, подкинутую к стенам родильного дома во Владимире, удочерили. К счастью, малышка, оставленная сразу после появления на свет на улице, обрела полноценную семью. Новыми родителями крохи стали жители города. Ребенок чувствует себя хорошо. Об этом «Призыву» рассказал уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев.

— Все хорошо у девочки, проблем со здоровьем нет. Ее забрали не в приемную семью, а сразу удочерили, — пояснил областной омбудсмен. — Так часто бывает с новорожденными. Желающих взять маленьких детей в семью много. В очереди по Владимирской области около 400 человек.

Полиция продолжает поиски мужчины, который оставил ребенка на улице.

По словам Геннадия Прохорычева, малышку забрали в семью прямо из областной детской клинической больницы, куда она попала в ночь происшествия. Девочку обнаружили в кустах под стенами роддома № 2 в начале июня. Ее заметили случайные прохожие. К этому времени она провела на улице около двух часов. Момент инцидента попал на камеру наружного наблюдения.

Медики предполагают, что ребенок появился на свет в домашних условиях. Скорее всего, это были срочные роды на 36-37-й недели беременности. Вес девочки на момент появления на свет был два с половиной килограмма.

При этом личность мужчины, который подкинул ребенка к стенам родильного дома № 2, пока не установлена. Об этом сообщили «Призыву» в пресс-службе регионального управления МВД. Его поиски продолжаются. Правоохранительные органы просят всех, кто что-либо знает о семье новорожденной девочки, оставленной на улице, сообщить по телефону 8 (4922) 37-75-20 (дежурная часть УМВД России по г. Владимиру).

Ранее «Призыв» сообщал, что трехмесячный малыш скончался от истощения. В отношении 23-летней жительницы Александровского района возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в причинении смерти по неосторожности.