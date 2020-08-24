Почти 40 нетрезвых водителей поймали за выходные

Прошедшие выходные стали «урожайными» на нетрезвых водителей и тех, кто отказался от медосвидетельствования. На дорогах Владимирской области остановили 39 нарушителей. Среди них были и те, кто ранее уже привлекался за аналогичное правонарушение. Пьяных за рулем поймали во Владимире и Гусь-Хрустальном районе, сообщает официальный сайт регионального УМВД. За неделю цифры выше: инспекторы остановили 88 таких лихачей. Три ДТП произошли с их участием.

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования могут стоить нарушителям лишения прав на срок от 1,5 до 2-х лет и административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Гораздо более суровое наказание ждет рецидивистов. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

Максимальное наказание для пойманных повторно — лишение свободы до двух лет.

—Если у вас есть подозрение, что водитель нетрезв или вы заметили, что водитель, употребив спиртные напитки, собирается управлять транспортом, сообщите о данном факте по телефону (4922) 54-16-65 в дежурную часть ОР ДПС ГИБДД, — обращается к жителям региона пресс-служба УМВД по Владимирской области.

Всего за неделю зарегистрировано 49 ДТП с пострадавшими. Два человека погибли, 63 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 13 несовершеннолетних. Полицейскими оформлено 383 происшествия с материальным ущербом.

Ранее «Призыв» сообщал, что автобус налетел на столб у фабрики «Победа» вечером в воскресенье. По предварительной информации пресс-службы УГИБДД, 61-летний водитель автобуса «MAN» не справился с управлением. Очевидцы утверждают, что ему стало плохо.

Елена Пляскина

Фото: ocdn.eu