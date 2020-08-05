Первое финское пиво сварили владимирские купцы

Каждую первую пятницу августа отмечается Международный день пива. В 2020 году этот праздник выпадает на 7 августа. Накануне этого знаменательного события будет вполне уместным вспомнить вклад наших земляков в распространение производства пенного напитка по всему миру. И речь в этой статье пойдет о семье Синебрюховых из Гаврилова Посада Суздальского уезда Владимирской губернии, ныне входящего в состав Ивановской области.

Известный на всю Россию купеческий род стал родоначальником пивоварения в Финляндии. Пивоварни Синебрюховых работают и поныне, их продукция с маркой «Koff» (сокращение от Sinebrukhoff) известна во всей Европе. А на улице Bulevardi (Бульварной) в Хельсинки расположен Дом-музей Синебрюховых, пожалуй, одно из самых «русских» мест Финляндии. Здесь сосредоточена история знаменитой династии, равным образом принадлежащей и России, и Финляндии.

Родина – торговая слобода

Все купцы Синебрюховы родом из Гаврилова Посада. До 1789 года это была Гавриловская слобода, заселенная преимущественно так называемыми непашенными крестьянами, приписанными в ведомство дворцовой конюшенной конторы. Благодаря своему исключительно выгодному географическому положению на пересечении Стромынского и Ростовского трактов здесь рано сложилась своя торговая корпорация. Гавриловцы держали водяные мельницы, кузницы, пивоварни, занимались строительством и ткачеством.

После ограничения крестьянской торговли по указу 1760 года крестьяне Гавриловской слободы начали активно добиваться городского статуса. Они писали императрице, что «по неимению у себя к паханию земли с давних лет промышляют торговым промыслом, торгуя в оной слободе разными товарами, то и просят дабы им записаться в купечество и мещанство».

14 мая 1789 года Екатериной II был подписан указ о преобразовании Гавриловской слободы в посад. По закону для перехода в этот статус жителям слободы нужно было объявить общий капитал в сто тысяч рублей, но гавриловские крестьяне представили более миллиона. Три четверти жителей новообразованного Гаврилова Посада заявили о своем желании записаться в купцы и заниматься торговлей на законных основаниях. Были среди них и Синебрюховы.

Экспансия Синебрюховых

На рубеже XVIII-XIX веков сформировались несколько ветвей клана Синебрюховых, которые успешно занимались торговлей на территории Санкт-Петербурга, Царского Села, Кронштадта. Практически все Синебрюховы так или иначе преуспели, тем не менее в историю вошла лишь «финская» ветвь.

После очередной войны и заключения Абоского договора между Швецией и Россией с 1743 года часть Финляндии отошла Российской Империи. Синебрюховы, развернувшие бизнес в Петербурге, не могли не знать об открывающихся в Финляндии новых возможностях. В 1801 году на их фамилию уже был записан участок в городе-крепости Роченсальме. А в исповедальных книгах местной Свято-Никольской церкви за период 1801 – 1804 годов значатся купец Гавриловского посада Петр Синебрюхов, его жена Мавра, четверо сыновей, три дочери и некая родственница Мария, которая, очевидно, выполняла обязанности помощницы по хозяйству.

Пиво финское, рецепт русский

В Рочесальме купец занимался поставками провианта, пива и водки для военного гарнизона, а также строительными подрядами. Причем пиво было собственного производства. В то время здесь производились только крепкие спиртные напитки, скорее всего, самогон из зерна с близлежащих ферм. А в крепости Роченсальм стоял гребной флот, и в день матросу полагалось три литра пива, что много даже по любым нормам. Поэтому производство и продажа пива было очень перспективной темой.

Есть серьезные основания предполагать, что сырье для пива, которое Синебрюхов варил в роченсальмском гарнизоне, привозили из Гаврилова Посада. Уже в середине XVII века в Гавриловской слободе производились в изрядных количествах хмель и солод. В писцовых книгах 1646 года записаны восемь дворов солодяников, среди которых и Синебрюховы. Слобода была дворцовой и, без сомнения, поставляла припасы и к царскому двору. В архивах 1790-х годов сохранились именные указы Екатерины II о поставках из Гаврилова Посада хмеля на винокуренные заводы партиями до 100 пудов, так что поставки хмеля в Финляндию были вполне осуществимы.

Промышленники и меценаты

В 1805 году умер Петр Синебрюхов. Дела отца продолжил 17-летний Николай. 13 октября 1819 года он получил право на строительство пивоваренного завода в районе Хиеталахти, и этот день стал днём рождения финской пивной промышленности.

После смерти бездетного Николая дело перешло к брату Павлу Синебрюхову, который удостоился звания коммерции советника. К концу жизни он считался одним из самых богатых людей в Финляндии, оставив своим детям успешную пивоваренную компанию, акции банков и различных предприятий, недвижимость, в том числе особняк в столице Финляндии и художественную коллекцию. После смерти в 1917 году его бездетного сына Павла Павловича (Поля-младшего) вдова завещала коллекцию городу Хельсинки. Ныне в особняке располагается Художественный музей, носящий имя наших земляков.

Подготовила Татьяна Лысова

На заглавное фото — интерьер Художественного музея Синебрюхова в Хельсинки: tripplanet.ru