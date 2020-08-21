Пенсионерка погибла из-за неосторожного обращения с огнем

Сегодня ночью на пожаре в Киржаче погибла 85-летняя женщина. Сигнал о возгорании в пятиэтажке поступил около двух часов ночи. Задымление обнаружили соседи, они и вызвали пожарных. Горела квартира на верхнем этаже. Площадь пожара составляла 32 квадратных метра. Возгорание оперативно ликвидировали. Пожарные обнаружили хозяйку квартиры. Она сильно надышалась дымом. Пенсионерка скончалась еще до прибытия медиков. Выясняются причины произошедшего.

Пожилая женщина часто зажигала свечи.

— Установлено, что проживала бабушка одна, часто использовала свечи в качестве освещения жилья. Возможно, неосторожное обращение с ними и привело к трагическим последствиям. Имело место и позднее обращение в пожарную охрану, поскольку происшествие произошло в 2 часа ночи и все спали, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. — К ликвидации последствий пожара привлекались 5 единиц техники и 11 человек личного состава.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Муроме две женщины застряли в лифте многоэтажки из-за пожара. Пожарные вызволяли их с помощью лома.

Елена Пляскина

Фото: motionarray.imgix.net