«Патриарший сад» приглашает школьников на дни открытых дверей

Станция юннатов «Патриарший сад» приглашает ребят и их родителей на дни открытых дверей. Они продлятся до 11 сентября. Все желающие смогут задать вопросы о кружках, студиях и объединениях, а также записаться в них. На выбор предлагают более 30 образовательных программ: занятия по ландшафтному дизайну, цветоводству, зоологии, биологии, экологии, сити-фермерству, изобразительному и прикладному искусству, английскому языку, математике и многим другим. Действуют экостудия, школа лидера, а также объединения для дошколят.

На сегодняшний день обучение на станции проходят более 1500 ребят.

Площадками выступают учебный корпус с уютными мастерскими и научными лабораториями, сад с богатейшей коллекцией растений, живой уголок и оранжерея. Записаться на занятия можно и в режиме онлайн. Подробнее ознакомиться с деятельностью детских объединений можно здесь.

Ранее «Призыв» сообщал, что Патриарший сад во Владимире официально открылся для посетителей. Стоимость входных билетов сохранена на уровне прошлого года.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»