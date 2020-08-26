Парки Владимира: узнайте их на советском фото

Во Владимире насчитывается около 20 парков и скверов. Они улучшают экологическое состояние города и представляют собой центры культурного развития и отдыха. Один из старейших парков Владимира, Пушкинский бульвар, располагается на Годовой горе, с которой открывается великолепный вид на пойму Клязьмы. Патриарший сад, по преданию, заложен святым благоверным князем Андреем Боголюбским и сейчас имеет интересную многоуровневую планировку. Центральный парк вырос в 50-х годах из местной выставки достижений народного хозяйства. А «Дружба» и «Загородный» можно смело назвать лесопарками. Во всех них разбиты живописные клумбы, установлены фонтаны, памятники и аттракционы. И облик их меняется буквально каждое десятилетие. Не верите? Тогда посмотрите на советские фотографии и попробуйте угадать, где они были сделаны. Фото взяты с сайтов pastvu.com и lubovbezusl.ru

В каком городском парке можно было в 60-х годах не только погулять, но и покупаться в открытом бассейне? Детский Загородный Сад 16 союзных республик (ныне Патриарший сад) Правильно! Неправильно! - Где стояла знаменитая скульптура горного козла до того, как переехала в конце 60-х годов в Загородный парк? Козий парк Парк Пушкина Бульвар художника Иванова Правильно! Неправильно! - Какой городской сквер выглядел так в 50-х годах? Комсомольский У тракторного завода У завода «Автоприбор» Правильно! Неправильно! - Какой парк был украшен в 40-х годах такой деревянной беседкой? Липки Пушкина Сад 16 союзных республик (ныне Патриарший сад) Правильно! Неправильно! - Какой городской сквер был украшен в 40-х годах типовой гипсовой скульптурой дискобола? Курсантский Молодежный Первомайский (ныне Никитский) Правильно! Неправильно! - Где в 50-х годах появилась скульптура «Миру – мир»? В парке 850-летия города Владимира На смотровой площадке парка Пушкина В сквере Дома культуры ВТЗ (ныне Городской Дворец культуры) Правильно! Неправильно! - Вход в какой городской парк выглядел так в 60-х годах? Липки Дружба Загородный Правильно! Неправильно! - В каком парке Владимира появилось в 80-х годах это колесо обозрения? Дружба Детский Добросельский Правильно! Неправильно! - Как назывался в 50-х годах бульвар на территории нынешней улицы 850-летия? Рабочий Заводской Тракторостроителей Правильно! Неправильно! - В каком парке Владимира в 90-х годах стоял настоящий самолет? Козий Дружба Добросельский Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Парки Владимира: узнайте их на советском фото Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook