Парки Владимира: узнайте их на советском фото

Проверьте свои знания родного города

Во Владимире насчитывается около 20 парков и скверов. Они улучшают экологическое состояние города и представляют собой центры культурного развития и отдыха. Один из старейших парков Владимира, Пушкинский бульвар, располагается на Годовой горе, с которой открывается великолепный вид на пойму Клязьмы. Патриарший сад, по преданию, заложен святым благоверным князем Андреем Боголюбским и сейчас имеет интересную многоуровневую планировку. Центральный парк вырос в 50-х годах из местной выставки достижений народного хозяйства. А «Дружба» и «Загородный» можно смело назвать лесопарками. Во всех них разбиты живописные клумбы, установлены фонтаны, памятники и аттракционы. И облик их меняется буквально каждое десятилетие. Не верите? Тогда посмотрите на советские фотографии и попробуйте угадать, где они были сделаны. Фото взяты с сайтов pastvu.com и lubovbezusl.ru

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