Памятник на Соборной площади отмыли до блеска

Памятник в честь 850-летия города Владимира на Соборной площади привели в порядок. Генеральную уборку устроили сотрудники МКУ «Благоустройство». Обычно памятники отмывают раз в год, по завершении осенне-зимнего сезона. На этот раз решили сделать исключение. В октябре один из самых известных монументов города отметит юбилей — 60 лет со дня торжественного открытия. Рабочие отмыли 22-метровую белокаменную стелу, трёхметровые бронзовые фигуры и подножие. Убрали мусор и надписи, которые, увы, оставляют гости и жители города.

Торжественное открытие монумента состоялось 30 октября 1960 года.

Памятник представляет собой трехгранную белокаменную пирамиду с усеченным верхом. Боковые ее стороны углублены, в нишах помещены сидячие бронзовые скульптуры: рабочий с трактором, воин с мечом, строитель с капителью в руке. По замыслу авторов, фигуры олицетворяют прошлое и настоящее города, а высеченные над ними рельефы иллюстрируют важные страницы истории Владимира. Памятник имеет яркие художественные характеристики социалистического реализма 1950-х годов. Интересные факты из истории монумента на Соборной площади можно почитать здесь.

Ранее «Призыв» сообщал, что первый этап реконструкции парка «Добросельский» близок к завершению. Дог-парк, детская площадка, мощеные аллеи с клумбами и стационарный туалет откроются через три недели.

Елена Пляскина

Фото администрации г. Владимира