Откуда берутся дети и как ускорить их появление

Во времена, когда людей интересовало что-то, кроме коронавируса, мы опубликовали текст о средствах контрацепции «Как не забеременеть, если не хочешь». В комментариях некоторые возмутились такой постановкой проблемы, мол, лучше бы написали, как забеременеть, если не получается. Сегодня, когда людей интересует все, что угодно, только не коронавирус, пожалуй, самое время для такого материала.

Биология зачатия

Для начала давайте вспомним, откуда берутся дети. Я нашла очень красивое обучающее видео момента оплодотворения. Перескажу суть. Во время полового контакта 100-300 миллионов сперматозоидов попадает во влагалище. Там в норме кислая среда (pH-3,5 – 4,5). На сперматозоиды это влияет пагубным образом, поэтому большинство из них там и погибает.

Нет, сперматозоиды не живут во влагалище, они очень быстро там погибают, а те, что не погибли, двигаются к шейке матки и через ее канал попадают в полость. Здесь им хорошо и комфортно, и именно здесь в щелочной среде они могут прожить 3-5 дней в ожидании яйцеклетки.

Сперматозоиды преодолевают огромное расстояние (для их размера). На каждом сантиметре их пути происходят потери: например, две трети из них по дороге уничтожит иммунная система женщины и много других факторов. И уже тысячи, а не миллионы попадают из полости матки в маточную трубу. Здесь еще одно препятствие: реснички эпителия, которые двигаются в противоположную сторону. Цель почти достигнута: самая маленькая клетка человеческого организма нашла самую большую (яйцеклетку), но из сотен миллионов оплодотворит ее всего один сперматозоид. Яйцеклетка после того, как примет его, станет непроницаемой для всех остальных.

Оплодотворенная яйцеклетка уничтожает оставшиеся сперматозоиды, которые ее окружают. Они хотели бы проникнуть, но все — место уже занято. Внутри яйцеклетки теперь происходит чудо – разложение генетического материала и создание уникального живого организма со своим хромосомным набором.

23 пары хромосом. Мальчик-девочка, цвет волос, кожи, глаз и тысячи других признаков. Все уже определено. Слияние – заключительный этап зачатия. Далее путешествие по маточной трубе, прикрепление в полости матки, 9 месяцев развития и рождение.

Видите, процесс строго регламентирован, и народные методы вроде «постоять в березке после того самого», мягко говоря, неэффективны.

Что такое бесплодие?

Итак, вы теперь все знаете о волшебном моменте зачатия. Но вопрос ведь в другом: что сделать, чтобы он наступил? Записывайте: чтобы забеременеть, нужно заниматься сексом с эякуляцией во влагалище 2-3 раза в неделю. Вероятность зачатия максимальна при частоте половых актов 3-4 раза в неделю. Половые акты каждые 2 дня позволяют добиться самых высоких показателей, однако менее частые половые акты дают почти эквивалентные результаты.

У двух здоровых партнеров при выполнении вышеназванных условий беременность наступает в течение 6 месяцев (80% пар) или в течение года (85% пар). Еще 8-10% женщин забеременеют в течение последующих трех лет. И только 5-7% пар имеют крайне маленькие шансы зачать естественным путем.

Прежде чем разбираться с факторами, влияющими на фертильность, давайте разберемся с термином «бесплодие».

Бесплодие – это неспособность пары зачать ребенка в течение 1 года регулярной половой жизни без использования средств контрацепции.

Если вы пробуете зачать 2 месяца и у вас не получается — это не бесплодие! Если вы хотите максимально приблизить момент появления двух заветных полосок на тесте, держите некоторые советы. Да, и диагноз «бесплодие» спустя год предпринятых попыток не является абсолютным и пожизненным, а также не означает, что самостоятельно забеременеть не получится никогда. Это всего лишь призыв к действию, дополнительному обследованию и лечению выявленных проблем.

Совет № 1. Всему свое время

Вероятность зачатия для женщины снижается после 32 лет, а после 37 идет на спад значительно. Качество яйцеклеток с возрастом и шансы на успешную беременность хорошо демонстрирует статистика репродуктивных клиник. Так, например, в 2012 году было собрано огромное количество пациентов и посчитан процент живорождения (беременности, которые успешно завершилась родами) в зависимости от возраста женщины:



То есть после 35 лет забеременеть можно, но увеличивается частота неудач, если беременность наступает. И снижается эффективность лечения бесплодия, если есть такая проблема. Для женщин старше 35 лет консультация с врачом необходима уже после 6 месяцев безуспешных попыток зачатия.

Чем старше вы, тем меньше у вас яйцеклеток и тем худшего они качества. Да, можно родить и в 40, и в 45 лет, забеременеть и выносить с первой попытки ЭКО, но это частные случаи. Большинству же получить желаемое не удастся. В связи с этим иногда репродуктологи предлагают использовать донорские яйцеклетки. Именно поэтому очень важно рожать детей вовремя (возможно, использовать криоконсервацию ооцитов), а еще вовремя обращаться за помощью к репродуктологам.

Влияние возраста мужчины на беременность изучено хуже. Параметры семенной жидкости начинают меняться уже после 35 лет, но значительное снижение фертильности происходит только после 50.

Совет № 2. Бросайте курить и следите за весом

Фертильность у курящих женщин снижается на 13%, причем преодолеть бесплодие у любительниц сигарет получается реже, а попытки ЭКО чаще оказываются безрезультатными. У курящих мужчин качество спермы несколько ухудшается, но значимого влияния на способность к зачатию это не имеет. А вот число успешных процедур ЭКО в парах, где мужчина курит, значимо ниже.

Избыточный вес и ожирение (индекс массы тела (ИМТ) более 27) у женщин увеличивают время, необходимое для зачатия, а также способствуют нарушению овуляции, что в свою очередь приводит к бесплодию.

Что касается мужского ожирения, то оно точно влияет на соотношение гормонов, но вот связь с качеством спермы и фертильностью пока неизвестна.

Совет № 3. Двигайтесь!

Интенсивные и продолжительные упражнения могут повлиять на способность к зачатию по результатам нескольких исследований.

Женщины с индексом массы тела меньше 25, имеющие интенсивную физическую нагрузку (бег, быстрая езда на велосипеде, аэробика, плавание, художественная гимнастика), обладают более низкой фертильностью. Это не касается женщин с ожирением, у которых упражнения оказывали хоть незначительный, но все же положительный эффект на способность зачать.

Поэтому женщинам с ИМТ менее 25 рекомендуется ограничить время, потраченное на подобные упражнения, пятью часами в неделю. Умеренная физическая активность не должна исключаться на время планирования беременности. Кстати, ИМТ менее 17 также влечет за собой бесплодие.

У мужчин этот вопрос не так хорошо изучен (ну как всегда), но установлена связь между велоспортом более 5 часов в неделю и снижением качества спермы.

Совет № 4. Пьянству бой и никаких диет

Употребление двух алкогольных единиц в день, по всей видимости, не влияет на способность к зачатию. Одна единица – это 10 граммов чистого этанола. Это примерно кружка пива, бокал вина или стопка водки.

Помните, что безопасный уровень употребления спиртных напитков при беременности не определен, а значит, рекомендуется от него воздержаться.

У пар, которые проходили процедуру ЭКО и употребляли не менее 4 единиц алкоголя в неделю, шансы на зачатие были на 21% меньше.

Здоровые мужчина и женщина не нуждаются в особой диете для адекватной фертильности. Есть одно исключение: целиакия (непереносимость глютена) может влиять на способность зачатия и требовать безглютеновой диеты.

Исследователи не обнаружили значимой зависимости между употреблением кофеина и способностью к зачатию. В циклах ЭКО умеренное употребление кофе также не снизило фертильность. Но так как окончательные выводы пока не сделаны, женщинам, планирующим беременность, рекомендуют сократить употребление кофеина до 200-300 граммов в день. Это примерно 2 чашки кофе.

А вот позиция женщины во время секса или после него, а также наличие или отсутствие оргазма не влияет на частоту наступления беременности. Сперматозоиды уже через несколько секунд после эякуляции можно обнаружить в цервикальном (шеечном) канале, а через 2 минуты они достигают маточных труб. Что касается женского оргазма, то он может способствовать распространению спермы, однако на фертильность никак не влияет.

О том, какие анализы сдать перед тем, как планировать беременность, а также о диагностике и лечении бесплодия читайте в наших следующих материалах.

Текст подготовила Юлия Назарова по открытым источникам

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Заглавное фото: sredneuralsk.info