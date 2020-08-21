Открытые кинопоказы возвращаются на Никитский бульвар

Кинотеатр под открытым небом сегодня откроется в центре Владимира. Показы снова будут проводиться на Никитском бульваре. Вечером, 21 августа, зрителей ждет семейная комедия отечественного производства. Фильм «Дорогой папа» (12+) вышел в 2019 году. Это история непростых взаимоотношений отца-бизнесмена и дочери, которую он бросил в раннем детстве. Доброе кино, как характеризуют его критики, о поисках себя и семейных ценностях. В главных ролях Владимир Вдовиченков и Ирина Пегова.

Начало сеанса в 20.30.

Начало сеанса в 20.30. Организаторы рекомендуют прийти пораньше, так как количество мест на площадке ограничено.

—Мы с вами не забываем о мерах противоэпидемической безопасности и правилах поведения, еще раз их перечислим: коврики и пледы будут выдаваться под залог, убедительная просьба занимать места с учетом социальной дистанции. При входе на территорию кинопоказа будет осуществляться контроль температуры тела, а также обработка рук дезинфицирующими средствами, — сообщают организаторы открытых кинопоказов. — Рекомендуем надеть медицинскую маску.

В этом сезоне первый открытый кинопоказ из-за коронавируса состоялся позже, чем планировалось. 8 августа зрителей собрали на новом месте — футбольном поле в Центральном городском парке. В День физкультурника показывали фильм «Движение вверх» (6+).

Ранее «Призыв» сообщал, что мэрия планирует превратить кинотеатр «Художественный» в досуговый центр. Контракт на разработку нового проекта реставрации выставлен на торги на портале госзакупок. Его стоимость — 1,3 миллиона рублей. Проектировщикам дается максимум времени — 400 дней, до октября 2021 года.

Елена Пляскина

Фото: группа «Открытые кинопоказы во Владимире«