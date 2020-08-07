Отец, дважды бросивший младенца на пол, получил реальный срок

Суд вынес приговор отцу, жестоко обращавшемуся со своей новорожденной дочерью. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, сопряженное с особой жестокостью). 34-летний житель Владимира получил реальный срок. Ближайшие четыре года он проведет в исправительной колонии общего режима.

Суд приговорил отца к 4 годам лишения свободы.

14 декабря 2019 года обвиняемый выпивал дома, когда жена и ребенок вернулись с прогулки. Между супругами разгорелся конфликт. Двухмесячная девочка проснулась и заплакала. Отец подошел к коляске, взял ребенка на руки и несколько раз бросил на пол. Мать вместе с младенцем смогла выбраться из квартиры и уехала к родственникам.

— На следующий день состояние здоровья дочки резко ухудшилось, и мать обратилась за медицинской помощью. Врачи областной детской клинической больницы констатировали у ребенка черепно-мозговую травму с переломом теменной кости, госпитализировали девочку и сообщили о случае в следственные органы Следственного комитета, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Александровском районе трехмесячный ребенок скончался от истощения. В отношении матери было возбуждено уголовное дело.

Елена Пляскина

Фото: thumbor.my.ua