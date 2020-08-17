От коронавируса умерли больше пациентов, чем выздоровели

Во Владимирской области от COVID-19 за сутки умерли больше пациентов, чем выздоровели. Согласно данным сайта стопкоронавирус рф не пережили осложнений, вызванных инфекцией, еще два человека. В то время как больничный не удалось закрыть никому. Последний раз подобный показатель был зафиксирован 10 августа, когда за сутки никто не выздоровел. Что касается новых случаев заражения, то в регионе положительные тесты получили еще 24 человека.

Больше всех заболевших в Коврове. Там положительные тесты получили 4 человека. По 3 заболевших во Владимире, Петушках и Гороховце. По 2 человека заразились в Гусь-Хрустальном, Муроме и Александрове. По одному – в Кольчугино, Радужном, Меленках, Селиваново и Юрьеве-Польском. Таким образом, положительные тесты получили жители 12 районов области.

Всего на территории региона за время пандемии коронавирусом заболели 5972 человека. С большинства уже снят диагноз. Выздоровели 5280 человек. Активными носителями вируса являются 506 пациентов с COVID-19. Умерли 186 человек. Среди них, по официальным данным, пятеро медиков. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: rbc.ru