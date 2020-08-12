Организаторы объявили даты и программу «Музыкальной экспедиции»

Уникальный фестиваль-путешественник «Музыкальная экспедиция» (6+) в седьмой раз прокатится по Владимирской области. Уже определены даты и подобраны новые площадки для концертов. Афиши в соцсетях опубликовала директор регионального департамента культуры Алиса Бирюкова. Откроется фестиваль 21 августа в Патриаршем саду во Владимире. В этот день гостей ожидает выступление именитых музыкантов. В их числе российская певица, обладательница неповторимого по своей красоте и звучанию голоса, финалистка 3-го сезона телешоу «Голос» Мариам Мерабова, выдающийся российский трубач, педагог и телеведущий Вадим Эйленкриг. Конечно, зрителей поприветствует и сам Борис Андрианов.

Фестиваль состоится с 21 по 26 августа.

Далее «Музыкальная экспедиция» отправится на Дюкинские карьеры в Судогодском районе. Концерты также состоятся в музейных комплексах Гороховца и Юрьева-Польского.

Закроется фестиваль 26 августа на площадке фармкомпании «Генериум». Правда, будут действовать особые правила входа на территорию.

— На эту площадку будут особые правила входа — приобретение билета с условием согласия на прохождение тестирования на коронавирус до отправления на концерт. В случае, если тест оказывается положительным, будет осуществлён возврат денег за билет. Тестирование для купивших билеты будет организовано специальное, — дала разъяснения Алиса Бирюкова.

Вход на все концерты платный. При этом цены весьма символические — от 50 до 200 рублей. Билеты можно приобрести в кассе Центра классической музыки.

Фестиваль-путешествие «Музыкальная экспедиция», идейным вдохновителем которого выступает виолончелист Борис Андрианов, впервые прошел в 2014 году. С каждым годом поклонников у фестиваля все больше. Познакомиться с новыми местами и услышать шедевры классической музыки приезжают со всей страны и ближнего зарубежья.

Ранее «Призыв» рассказывал, что 15 августа в Суздале пройдет первый Фестиваль уличных театров.

Ольга Ефремова

Фото группы «Музыкальная экспедиция» в «ВКонтакте»