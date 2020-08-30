Очереди в ясли сведут к нулю

К 2021 году во Владимирской области избавятся от очередей в детские сады, в том числе для детей в возрасте от 2 месяцев до трех лет. Региональные власти обещают выполнить это обещание за счет строительства новых дошкольных учреждений. По сути, сегодня осталась очередь для малышей только во Владимире. В прошлом году она еще была и в Суздальском районе. Поэтому в селах Новое и Сновицы построили детсады на 108 мест каждый. Туда приводят даже девятимесячных детишек. Более ранних случаев получения путевки в ясли пока нет, хотя на законодательном уровне такое возможно. Ставят в электронную очередь уже с рождения, а за путевкой можно обратиться уже с двух месяцев. Чаще всего все же в сад идут в возрасте около двух лет.

— Открытие детских садов решает задачи молодых мам и дает им возможность работать, а детям- получать образование. В целом по области уровень обеспеченности детей до 3 лет составил 99, 69%. В этом году будет построено во Владимире три дошкольных учреждения, а в следующем- еще два, — говорит директор департамента образования области Ольга Беляева.

Детсады во Владимире строятся в высотных кварталах, где проживают семьи с детьми.

Первым стал строиться садик на улице Тихонравова, потом приступили к работам подрядчики в Веризино и на Полянке. Осенью они постараются сдать объекты. С опозданием и только после снятия ограничений по пандемии смогли открыться 4 новых ясельных корпуса на Сурикова, Крайнова, Завадского и 1-ой Пионерской. В каждом функционирует две группы. Но наполняемость детских садов, по словам Ольги Беляевой, не превышает 60-70%. Сказывается сезонность и опасения родителей по поводу пандемии.

Во Владимире, по заверениям чиновников, давно нет очереди для детей от трех лет. С ними могли бы поспорить родителей, которые регулярно сталкиваются с проблемой получения путевок в сады с недокомлектом. Выдают не у дома, а в другом районе, куда специально надо ездить, да еще и с пересадками. В спальных районах совсем не осталось свободных участков. А если они и находятся, то там сразу строится очередной дом, а не детсад.

Как «Призыв» сообщал ранее, в Коммунаре застройщик бесплатно выделил участок под ясли. Город в следующем году будет строить типовой корпус по образцу уже открытых во Владимире.