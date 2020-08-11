Общественники запустили голосование за сохранение фасада вокзала

Нужно почти 18 тысяч голосов

Владимирское общественное движение «Владимир будущего» запустило на платформе «Российская общественная инициатива» голосование за сохранение оригинального облика железнодорожного вокзала. Компания «РЖД» планирует провести капремонт здания, в ходе которого нынешний белокаменный фасад покроют металлическими панелями и гранитными плитами, что, по задумке заказчиков, сделает здание энергоэффективным и более современным.


Общественники же выступают против такого радикального изменения. Они считают, что будет уничтожен один из немногих оставшихся в городе образцов советской архитектуры. В течение года общественники заручились поддержкой маститых архитекторов, а также муниципальных властей. Но руководство Горьковской железной дороги не отказывается от своих намерений. Поэтому в ход пустили другие методы. Требуется около 18 тысяч голосов, чтобы вопросу придали значимость. Пока их всего чуть больше 100.

Современный вокзал — это безбарьерная среда, лифты, эскалаторы, удобный выход на платформы, отсутствие театра безопасности на входе, комфортные залы ожидания и туалеты. Но не вентфасад, — считает сооснователь общественного движения «Владимир будущего» Артем Черней.

Владимирский вокзал был построен в 1975 году.

Фасад здания выполнен из белого известняка. Известные владимирские архитекторы уверены, что сегодняшний вид вокзала связывает его с памятниками белокаменного зодчества, по которым и узнают Владимир.

Фото движения «Владимир будущего»

Общественники настаивают на том, что проект капремонта фасада должен быть пересмотрен. По их мнению, нужно отказаться от использования вентфасадов в пользу натуральных облицовочных материалов и направить сэкономленные деньги на модернизацию внутренних помещений вокзала и пассажирских платформ.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что общественники одобрили дог-парк, который собираются построить в парке «Добросельский». Такой площадки еще нет во Владимирской области.

Анна Тумановская 

Фото «Призыва»

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