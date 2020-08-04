Общественники одобрили проект дог-парка в «Добросельском»

Дог-парк в парке «Добросельский» станет настоящей гордостью для жителей всего микрорайона Доброе. Такую оценку разработанному проекту площадки для выгула собак дали общественники движения «Владимир будущего». Они детально изучили проектную работу архитекторов и остались довольны. По мнению общественников, предусмотрено все необходимое для интенсивной тренировки, игры во фрисби и неспешных прогулок. В дог-парке в «Добросельском» поставят тренажеры, обустроят газоны для бега, а также навесы с лавочками.

— Не стоит забывать, что собаки не гуляют сами по себе. Дог-парк — это пространство, в первую очередь, для людей. Владельцы пуделей и терьеров проводят на улице по нескольку часов в день в любую погоду. Поэтому на площадках для выгула устраивают навесы, защищающие от дождя, ветра и солнца. И в «Добросельском» такой будет! — говорит сооснователь общественного движения «Владимир будущего» Артём Черней.

Общая площадь дог-парка — 2500 квадратных метров.

Площадку в парке хотят построить уже к осени. У каждого из трех входов поставят урны для собачьих и бытовых отходов. Территория будет подсвечиваться. Высота ограждения площадки — 2,5 метра. Общественники нашли и небольшие недостатки в проекте. Им кажется, что 11 однорожковых светильников будет недостаточно. И не хватает кустов и зелени по периметру площадки. Также нет места для установки вендинговых автоматов со снэками и кофе и туалета для людей.

Одновременно со строительством дог-парка в «Добросельском» делают открытый стадион с площадками и детский городок. Всего в этом году на первый этап реконструкции потратят свыше 100 миллионов рублей.

В коротком видео «Призыва» можно посмотреть, какими извилистыми будут новые дорожки для прогулок. Это сделано для того, чтобы защитить существующие деревья. Зато аллеи будут тенистыми.

Анна Тумановская

Фото «Призыва» и общественного движения «Владимир будущего»