Обманутые дольщики продолжат пикетировать «Белый дом»

Обманутые дольщики из микрорайона Коммунар решили продлить одиночные пикеты у администрации Владимирской области еще на неделю. Они добивались встречи с губернатором, но конкретных сроков приема им пока не назвали. Семьи верят, что при личной встрече с главой региона смогут сдвинуть дело с мертвой точки. За два года борьбы за свои квартиры они десятки раз встретились с руководством инспекции по охране объектов культурного наследия, департамента строительства и архитектуры, инспекции стройнадзора. Процесс обсуждений явно затянулся. Тем временем семьи тратят огромные средства на съем жилья, когда уже вложены средства в покупку своего.

— К нам во время пикетов подходил вице-губернатор Ремига и удивился, что мы не можем попасть на прием к губернатору. Обещал в ближайшее время устроить. Мы от проектировщиков недавно узнали, что высотность нашего дома решил увеличить не застройщик. А отклонения решили продавить ради строительства отеля «Хилтон». И сделала это администрация, а не строители. И неважно, что власть сменилась. Раз одобрение в администрации уже было, что мешает довести вопрос до конца ради семей, — рассуждает обманутый дольщик Василий Абрамов.

Обманутые дольщики не могут попасть на прием к губернатору с октября 2019 года.

Ранее Владимир Сипягин заявлял, что доверил решение этого вопроса экспертам. Речь идет об опытных архитекторах и проектировщиках, которые должны взвесить все за и против относительно изменения высотности в охранной зоне. Как «Призыв» сообщал, на заседании Законодательного Собрания глава региона сказал, что готов поднять этажность в Коммунаре. Но опять же до дела пока не дошло. Обманутые дольщики надеются, что во время встречи им удастся получить конкретный ответ.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»