Обманутые дольщики пикетами добились личной встречи с губернатором

Обманутые дольщики из микрорайона Коммунар, где второй год не могут ввести в эксплуатацию новостройку с лишними этажами, прекратили одиночные пикеты у «Белого дома». Они добились встречи с губернатором, ради которой и вышли к ступеням здания администрации Владимирской области. Люди с плакатами простояли две недели. Каждый день они чередовались, выходили утром и вечером на два часа. По конец второй недели к пикетчикам вышел Владимир Сипягин. Разговор вышел конструктивным. Назначена встреча на вечер 19 августа.

— Вместе послушаем моих коллег, город. Вместе примем решение. Беру все под личный контроль. Пропуска на троих участников из числа дольщиков сделаем. Я не снимаю с себя ответственности. Пока ситуация в подвешенном состоянии. Те доклады, которые я слышал, про месяцы-годы, меня не устраивают. Я понимаю, в каком состоянии вы находитесь, — сообщил губернатор.

Встреча дольщиков с губернатором назначена на 19 августа.

Дольщики рассказывают, что готовы послушать все варианты разрешения ситуации от администрации области. На последней встрече с семьями начальник инспекции по охране объектов культурного наследия Михаил Иванов предложил через губернатора обратиться с просьбой внести изменения в постановление об ограничениях высотности только для участка под проблемный дом в Коммунаре.

— Нас этот вариант полностью устроит. Правда, для этого нужно будет за счет бюджета разработать новый проект охранных зон или объединенной охранной зоны. Оказывается, это разные понятия. Вот нам надо получить от Сипягина добро на то, что бюджет профинансирует разработку этого проекта, — рассказал «Призыву» дольщик Василий Анисимов.

Обманутые дольщики уверены, что застройщики через их ситуацию будут стараться продавить повышение высотности во всем Коммунаре. Но власти не готовы к таким послаблениям. В снос лишних двух этажей дольщики не верят — никто не готов за это платить.

Как «Призыв» сообщал ранее, Владимир выбился в лидеры по темпам роста жилищного строительства. По итогам полугодия в областном центре наблюдается прирост многоэтажек.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»

Заглавное фото: стоп-кадр видео администрации Владимирской области

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