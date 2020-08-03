Обманутые дольщики организуют одиночные пикеты у «Белого дома»

Обманутые дольщики проблемного дома из микрорайона Коммунар вышли к главному входу администрации Владимирской области с одиночными пикетами. В течение, как минимум, недели у ступеней «Белого дома» будут стоять люди с плакатами. К таким мерам решили прибегнуть семьи, которые уже устали второй год ждать каких-то решительных действий от властей. Чиновники сменяются на постах один за другим, и никто не дает четких сроков, когда дольщики получат ключи от своих квартир. Инициативную группу из проблемного дома стали приглашать на совещания в «Белый дом», но никакого решения пока нет.

— В связи с тем, что администрация области и лично губернатор занимаются лишь имитацией решения нашей проблемы, дольщики приступают к пикетированию с соблюдением законодательства РФ. Пикеты будут проходить с восьми до девяти утра и с пяти до шести вечера. Наши требования: 1) личный приём дольщиков губернатором; 2) утверждение план-графика, предполагающего ввод дома в эксплуатацию и получение квартир дольщиками до конца 2020 года, — говорят пикетчики.

В доме с «лишними этажами» купили квартиры около 100 семей.

Несмотря на то, что дом № 19 по улице Центральной вошел в список проблемных объектов, который ведет Минстрой, на региональном уровне до сих пор не утвержден план-график восстановления прав обманутых дольщиков. Совещания и встречи проводятся регулярно, но за ними ничего не следует. Обсуждаются два варианта развития событий: снести два лишних этажа или внести поправки с повышающей этажностью в нормативный акт по охранным зонам. Пока власти тянут, застройщик активно банкротится. В сентябре в Арбитражном суде состоится первое заседание.

Как «Призыв» сообщал ранее, дольщики в Пиганово, наоборот, не забирают ключи от квартир у застройщика. В дома не подключены коммуникации, и неизвестно, когда это случится.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»