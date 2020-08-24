Новый генеральный план разработают для Владимира

Во Владимире будут разрабатывать новый генеральный план. Такое решение приняла администрация Владимирской области, чтобы увеличить темпы жилищного строительства. Ежегодно Минстрой поднимает региону планку по вводу жилья. На долю Владимира приходится четвертая часть от плана. А строить уже негде. На точечной застройке чиновники, со слов директора департамента строительства, поставили жирный крест.

В прошлом году в генплан Владимира были внесены изменения. Он был рассчитан до 2037 года. Власти не успели приступить к его выполнению, как уже возникла необходимость разрабатывать новый.

— У Владимира давно не было хорошего генерального плана. Точечной застройки не будет. Будет генплан развития. Надо смотреть земли, которые граничат с Владимиром, и присоединять их. Мы достигли понимания с администрацией Владимира, что новый генплан необходим, — заявил директор департамента строительства Михаил Романычев.

Новый генплан Владимира обойдется бюджету в 15 миллионов рублей.

В бюджеты города и области внесли соответствующие расходы. Так, город готов потратить 4, а область — 11 миллионов рублей. Документ, как и прежние варианты, будет разрабатываться независимыми архитекторами. Контракт выставят на торги, которые смогут выиграть и иногородние проектировщики. К примеру, действующий пока генплан с поправками делал столичный институт «Гипрогор». Публичные слушания по существующему документу проходили очень напряженно, многие владимирцы не были согласны с таким использованием земель.

Но в администрации области однозначно заявили: появятся новые районы с комплексной застройкой. Причем акцент будет сделан на индивидуальных жилых домах.



— Строить только комплексно с учетом дорог, объектов социальной сферы. Нарезать земли не квадратно-гнездовым методом, а чтобы можно было проехать нормально. Специально для этого уже собирали глав местного самоуправления, говорили про это, — говорит Михаил Романычев.

Площадь земель Владимира — 32,3 тысячи гектаров.

Сейчас пока ситуация со строительством коттеджей и частных домов тревожная. Построено 246 тысяч квадратных метров, гораздо ниже показателей прошлого года и меньше половины от плана текущего года.

К Владимиру более 15 лет назад присоединили 17 сел и деревень. К примеру, в Шепелево, Никулино, Заклязьменском, Спасском идет довольно активное строительство как частных домов, так и многоквартирных. Но объемы на перспективу невысокие, поэтому власти хотят рассмотреть варианты присоединения новых территорий.

Ранее «Призыв» сообщал, что в присоединенных районах Владимира не хватает спортивных площадок. Жилищное строительство там ведется, но инфраструктуры нет.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»