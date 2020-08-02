Новые светофоры и «лежачие полицейские» появятся во Владимире

Больше светофоров и искусственных неровностей появится на дорогах Владимира. ГИБДД представила администрации областного центра список мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности дорожного движения. «Лежачие полицейские» следует делать с двух сторон от пешеходного перехода по улицам Луначарского, Усти-на-Лабе, Горького, Мира, Безыменского, Комиссарова, Верхняя и Нижняя Дуброва. Большинство «зебр» предполагаются на пути в школы.

Эти меры безопасности хоть и непопулярны среди автомобилистов, но необходимы для пешеходов. За полгода в областном центре произошло 10 наездов на пешеходов именно на переходах. Инспекторы ГИБДД оформили 2000 водителей за то, что они не пропустили людей по «зебре».

— Необходимо установить светофорные объекты на перекрестках Верхняя Дуброва – Нижняя Дуброва, пр-кт Ленина – Ставровская, Судогодское шоссе в районе поворота на турбазу «Ладога», Судогодское шоссе – Владимир – Улыбышево – Коняево. Также следует нанести на магистральных улицах общегородского значения горизонтальную дорожную разметку из термопластика, — сообщают в ГИБДД.

Срок выполнение всех указаний от ГИБДД – 31 ноября 2020 года.

Термопластиковую краску экономят и наносят её только на центральных переходах. На днях разметку делали на улице Горького, применили обычные материалы, долго они не прослужат. Интенсивность движения высокая, да и погода эффективно стирает белую краску. Что касается светофоров, то до конца года они появятся на «кольце» на Верхней Дуброве и на проспекте Ленина у поворота на Ставровскую. Также на городской комиссии по безопасности дорожного движения решили минимизировать левые повороты на дорогах с 4-полосным движением. Речь идёт, прежде всего, об улицах Добросельской, Мира, Горького, проспекте Строителей. Там и без того уже убирали левые повороты и запрещали парковку транспорта. Но аварийность на перекрестках по этим улицам до сих пор высокая.

Как «Призыв» сообщал ранее, из-за отмены двух левых поворотов на улице Мира усложнилась жизнь у людей из окрестных домов. Даже выезд на Мира, который жители строили самостоятельно, узаконить не могут.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»