Новые реанимобили получила служба скорой помощи

Станции и отделения скорой медицинской помощи Владимирской области получили 10 реанимобилей. По два автомобиля передали во Владимир, Ковров и Муром, по одной машине получили станции скорой медицинской помощи Гусь-Хрустального и отделения СМП Александровской, Петушинской и Собинской районных больниц. Реанимобили приобретены на средства федерального бюджета. Сейчас они находятся в стадии оформления.

Из десяти реанимобилей семь – на базе шасси «Форд Транзит», остальные три – марки «ГАЗ». Все они оснащены дефибрилляторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, электрокардиографами, наркозными аппаратами и другим необходимым оборудованием для проведения сердечно-легочной реанимации. В каждом установлен бактерицидный облучатель-рециркулятор. Это особенно актуально в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Ориентировочно машины выйдут на маршрут в начале сентября.

Как сообщил и.о. главного врача станции скорой медицинской помощи города Владимира Георгий Жуков, аппарат искусственной вентиляции легких обеспечивает респираторную поддержку пациентов во время транспортировки в лечебное учреждение. Дефибриллятор помогает восстанавливать сердечный ритм. Монитор отображает жизненно важные параметры человека. При этом аппаратура имеет функцию голосового сопровождения, что акцентирует внимание бригады скорой помощи.

В техническом арсенале каждого реанимобиля – инфузионный шприцевой насос, обеспечивающий точную дозировку введения лекарственного препарата, а также система подачи медицинских газов для оказания помощи как взрослым, так и детям.

В апреле медицинские учреждения получили 15 автомобилей класса «В» за счет областного бюджета. До конца года будут закуплены еще пять автомобилей скорой медицинской помощи. Два реанимобиля получат Собинская и Петушинская районные больницы и три машины класса «В» – Владимирская станция скорой медицинской помощи.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирская станция скорой медицинской помощи получила спецоборудование для транспортировки пациентов с коронавирусом. Это специальный защитный бокс Lamsystems X-BIO.

Ольга Ефремова

Фото департамента здравоохранения Владимирской области