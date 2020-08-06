Новые портфели получат в подарок первоклассники из малоимущих семей

Подарки начнут выдавать в августе

Школьники из малоимущих семей Владимирской области получат наборы канцтоваров к новому учебному году. Вот уже 20-й год подряд региональная общественная организация «Российский детский фонд» проводит акцию «Школьный портфель». В этом году её удалось реализовать благодаря областному гранту. Фонд получил 200 тысяч рублей. Были закуплены канцелярские наборы: тетради, краски, ручки, карандаши, линейки, цветная бумага, картон. Подарочные пакеты получат порядка 1,5 тысячи ребят. Сейчас в фонде комплектуют наборы для младшего, среднего и старшего звена. А более сотни первоклассников получат ещё и новые красивые рюкзаки.

 Раздавать детям подарки планируют через пару недель.

На учете благотворительной организации состоят сейчас 600 малоимущих семей со всего региона. Этим людям сотрудники фонда регулярно оказывают адресную помощь.

Наш фонд существует уже 32 года. Последние пять лет с проектом «Семейный юрист» мы ездим по разным городам области. Люди узнают, что мы можем помочь в том числе и в трудной жизненной ситуации. И к нам встают на учет, — рассказала «Призыву» Елена Афанасьева, председатель владимирского отделения фонда. – Критерии постановки на учет – один прожиточный минимум на каждого члена семьи. На детей сейчас он составляет 11 294 рубля, на трудоспособного взрослого – 12 085 рублей. Мы скрупулёзно собираем справки о составе семьи, о всех видах дохода.

На дополнительные спонсорские средства общественники хотят организовать детский праздник для будущих первоклассников в Центральном парке Владимира. Если администрация даст добро, мероприятие пройдет 22 августа. Тогда ранцы детям будут выдавать в торжественной обстановке. Все остальные наборы можно будет получить после 15 августа. Для семей, которые не смогут приехать из района, подарки доставят по адресу в местные отделения соцзащиты.

Елена Афанасьева, председатель владимирского отделения фонда

Вот 13 августа собираемся в Муром ехать. У нас там есть одна мама, у которой 10 детей. И вот мы загрузим ей сразу 10 пакетов, чтобы передать. Дети, конечно, ждут красоты, радости, счастья. Детей надо радовать, и мы никогда ни от какой помощи не отказываемся, — подчеркивает Елена Афанасьева.

Во Владимире школьные наборы родители смогут получить прямо со склада. Организация «Российский детский фонд» находится по адресу: г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, оф. 113. Телефон (4922) 35-52-80.

Ежегодно в детском фонде устраивают три масштабные акции: ко Дню защиты детей, ко Дню знаний и к Новому году. Поэтому здесь уже в сентябре начнут готовиться к следующему сбору средств на закупку сладких новогодних подарков.

Ранее «Призыв» сообщал, сколько обойдется родителям собрать первоклассника в школу во время пандемии.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

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