Новые портфели получат в подарок первоклассники из малоимущих семей

Школьники из малоимущих семей Владимирской области получат наборы канцтоваров к новому учебному году. Вот уже 20-й год подряд региональная общественная организация «Российский детский фонд» проводит акцию «Школьный портфель». В этом году её удалось реализовать благодаря областному гранту. Фонд получил 200 тысяч рублей. Были закуплены канцелярские наборы: тетради, краски, ручки, карандаши, линейки, цветная бумага, картон. Подарочные пакеты получат порядка 1,5 тысячи ребят. Сейчас в фонде комплектуют наборы для младшего, среднего и старшего звена. А более сотни первоклассников получат ещё и новые красивые рюкзаки.

Раздавать детям подарки планируют через пару недель.

На учете благотворительной организации состоят сейчас 600 малоимущих семей со всего региона. Этим людям сотрудники фонда регулярно оказывают адресную помощь.

— Наш фонд существует уже 32 года. Последние пять лет с проектом «Семейный юрист» мы ездим по разным городам области. Люди узнают, что мы можем помочь в том числе и в трудной жизненной ситуации. И к нам встают на учет, — рассказала «Призыву» Елена Афанасьева, председатель владимирского отделения фонда. – Критерии постановки на учет – один прожиточный минимум на каждого члена семьи. На детей сейчас он составляет 11 294 рубля, на трудоспособного взрослого – 12 085 рублей. Мы скрупулёзно собираем справки о составе семьи, о всех видах дохода.

На дополнительные спонсорские средства общественники хотят организовать детский праздник для будущих первоклассников в Центральном парке Владимира. Если администрация даст добро, мероприятие пройдет 22 августа. Тогда ранцы детям будут выдавать в торжественной обстановке. Все остальные наборы можно будет получить после 15 августа. Для семей, которые не смогут приехать из района, подарки доставят по адресу в местные отделения соцзащиты.

— Вот 13 августа собираемся в Муром ехать. У нас там есть одна мама, у которой 10 детей. И вот мы загрузим ей сразу 10 пакетов, чтобы передать. Дети, конечно, ждут красоты, радости, счастья. Детей надо радовать, и мы никогда ни от какой помощи не отказываемся, — подчеркивает Елена Афанасьева.

Во Владимире школьные наборы родители смогут получить прямо со склада. Организация «Российский детский фонд» находится по адресу: г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, оф. 113. Телефон (4922) 35-52-80.

Ежегодно в детском фонде устраивают три масштабные акции: ко Дню защиты детей, ко Дню знаний и к Новому году. Поэтому здесь уже в сентябре начнут готовиться к следующему сбору средств на закупку сладких новогодних подарков.

Ранее «Призыв» сообщал, сколько обойдется родителям собрать первоклассника в школу во время пандемии.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»