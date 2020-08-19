Новые кварталы во Владимире засаживают липами

Владимирские экологи высадили 37 молодых лип на Нижней Дуброве, у домов № 20 и 48. Жители окрестных многоэтажек охотно откликнулись на призыв городских властей помочь в благоустройстве полосы вдоль проезжей части. В густонаселенном районе с высоким трафиком движения транспорта зеленые насаждения необходимы. И если около пятиэтажек деревья уже подросли и создали небольшие аллеи, то у новостроек ничего нет, кроме скромных островков газона. Все участки заняты либо детскими площадками, либо парковками. Под боком у новоселов парк «Дружба», что улучшает экологию района, но и у дома нужно озеленение. В этом экологи уверены.
Главный эколог Владимира Сергей Сухопаров:
- Данные липы посажены в рамках экологической программы повышения экологической безопасности города. Продолжаем высадки.
- Жители к нам обращались. Много домов построено, 1000 жителей уже въехало.
- Жители просили высадить аллею, чтобы отгородить дорогу.
В 2020 году на улицах и в парках Владимира уже высажено 300 деревьев.
Посадки продолжат и осенью. На октябрь запланирована высадка 140 полутораметровых лип в различных районах города.
В этом году жителям Нижней Дубровы особенно повезло. Месяц назад 30 лип высадили в районе дома № 19. Так называемый зеленый щит появляется именно вдоль новостроек, чтобы скрасить проживание семей в «каменных джунглях». Юго-западный квартал застроен 9-17-этажными домами. В некоторых дворах вообще нет деревьев и клумб.
Ранее «Призыв» рассказывал, как у Соловьиного пруда высаживали туи, а в Центральном парке создали аллею «победной» сирени.
Анна Тумановская
Фото и видео администрации Владимира и «Призыва»
Обсуждение 2
муравьи живут в муравейниках, а люди в новых застройках? в людейниках или человейниках!?
На Нижней Дуброве,21 вчера посадили Липы! Спасибо