«Новые имена», «Время молодых» и джаз в парке: афиша на выходные

Идея фестиваля родилась в 2017 году, когда в Суздальском кремле состоялся праздничный концерт, посвященный 25-летию летней творческой школы Фонда «Новые имена». В 2018 году впервые прошел двухдневный фестиваль, ставший плодом многолетнего сотрудничества Фонда «Новые имена», Дениса Мацуева, Губернаторского симфонического оркестра и его главного дирижера Артема Маркина.

Программа фестиваля в этом году вновь включит в себя два концерта.

30 августа в 18.00 в шатре ГТК Суздаля состоится открытие фестиваля, где прозвучит программа в исполнении известных музыкантов и юных талантов Фонда «Новые имена» совместно с Губернаторским симфоническим оркестром под управлением Артема Маркина. В концерте примут участие Гайк Казазян (скрипка), Александр Рамм (виолончель) и юные «звездочки» Анна Катенина (кларнет) и Варвара Петрова (гобой).

31 августа в 19.00 в амфитеатре ГТК Суздаля пройдет масштабный гала-концерт, в рамках которого выступит художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев. В сопровождении Губернаторского симфонического оркестра под управлением Артема Маркина в концертной программе примут участие Гайк Казазян (скрипка), Александр Рамм (виолончель), Игорь Федоров (кларнет), Екатерина Мочалова (домра), Ирина Поливанова (вокал). Также в числе звездных гостей вечера Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные) и юный участник Елисей Мысин (фортепиано).

Цена билета – 400-600 руб. Их можно приобрести в кассе Центра классической музыки или онлайн на сайте Владимирконцерта.

Для слушателей из Владимира от Театральной площади будет организован трансфер в Суздаль. Время отправления 30 августа в 16.30 и 31 августа в 17.30.