«Новые имена», «Время молодых» и джаз в парке: афиша на выходные

-
Фестиваль «ALMA MATER: «Новые имена» в Суздале» 6+
Идея фестиваля родилась в 2017 году, когда в Суздальском кремле состоялся праздничный концерт, посвященный 25-летию летней творческой школы Фонда «Новые имена». В 2018 году впервые прошел двухдневный фестиваль, ставший плодом многолетнего сотрудничества Фонда «Новые имена», Дениса Мацуева, Губернаторского симфонического оркестра и его главного дирижера Артема Маркина.
Программа фестиваля в этом году вновь включит в себя два концерта.
30 августа в 18.00 в шатре ГТК Суздаля состоится открытие фестиваля, где прозвучит программа в исполнении известных музыкантов и юных талантов Фонда «Новые имена» совместно с Губернаторским симфоническим оркестром под управлением Артема Маркина. В концерте примут участие Гайк Казазян (скрипка), Александр Рамм (виолончель) и юные «звездочки» Анна Катенина (кларнет) и Варвара Петрова (гобой).
31 августа в 19.00 в амфитеатре ГТК Суздаля пройдет масштабный гала-концерт, в рамках которого выступит художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев. В сопровождении Губернаторского симфонического оркестра под управлением Артема Маркина в концертной программе примут участие Гайк Казазян (скрипка), Александр Рамм (виолончель), Игорь Федоров (кларнет), Екатерина Мочалова (домра), Ирина Поливанова (вокал). Также в числе звездных гостей вечера Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные) и юный участник Елисей Мысин (фортепиано).
Цена билета – 400-600 руб. Их можно приобрести в кассе Центра классической музыки или онлайн на сайте Владимирконцерта.
Для слушателей из Владимира от Театральной площади будет организован трансфер в Суздаль. Время отправления 30 августа в 16.30 и 31 августа в 17.30.
-
Кинофестиваль «Время молодых» 16+
В эти выходные Суздаль превратится в кинозал под открытым небом. Сюда съедутся молодые российские режиссеры и известные киноведы. Организатором кинофестиваля стал владимирский киноклуб «Политехник» при поддержке Фонда президентских грантов. Это заключительный этап проекта, который задумывался для того, чтобы познакомить владимирцев с работами молодых российских режиссеров.
С конца прошлого года их картины показывали во Владимирском госуниверситете. После каждого показа проводилось анкетирование, призванное выявить фильмы, получившие наибольшее признание. В номинации «Полный метр» в финал кинофестиваля по итогам зрительского голосования вышли картины Юсупа Разыкова «Керосин», Дарьи Жук «Хрусталь» и Киры Коваленко «Софичка». В номинации «Короткий метр» в финал попали картины Асаада Аббуда «Снегурочка», Ивана Григолюнаса «Три дня Клавы Грачёвой» и Егора Чичканова «Не в форме».
На открытых кинопоказах выберут два фильма, наиболее понравившиеся зрителю. Их режиссеров ждет награда. Помимо кинопоказов на фестивале будут проходить творческие встречи и мастер-классы, в ходе которых участники обсудят, как написать сценарий, как использовать мобильные приложения для создания видеоконтента и как правильно смотреть кино.
В Суздаль приедут актеры, исполняющие главные роли в фильме «Керосин», Валерий Маслов и Елена Сусанина, а также кастинг-директор фильма «Хрусталь» Дарья Коробова. К сожалению, Дарья Жук не сможет приехать на фестиваль. Сообщение с Минском сейчас затруднено, но она обязательно пообщается со зрителями по видеосвязи. Ждут в Суздале и Асаада Аббуда, и Ивана Григолюнаса. Они расскажут не только о своих фильмах, но и как выбирать тему для картины, поделятся тонкостями сбора средств на кино.
Центра культуры и досуга г. Суздаля: Красная площадь, 5
28 августа в 18.30, 29 августа в 15.00, 30 августа в 12.00
Вход свободный
-
«Jazz в парке» 6+
Не упустите возможность посетить самый музыкальный вечер, где для вас будут играть саксофонист из Москвы Константин Рыбин, Дмитрий Бугаков (басс-гитара) и Станислав Федоров (барабаны). Приходите насладиться джазом!
Центральный парк Владимира
29 августа в 17.00
Вход свободный
-
Филармония под открытым небом 0+
-
Межрегиональный фестиваль поэзии 6+
Во Владимире пройдет ежегодный Межрегиональный фестиваль поэзии «Музыка души». В этом году он будет проходить сразу в двух форматах: offline и onlinе. Поэты – участники фестиваля в самостоятельно записывают видеоролик, где они читают стихотворения собственного сочинения, и присылают его организаторам фестиваля. В свободном доступе их можно будет увидеть на сайтах Центральной городской библиотеки Владимира и Владимирской региональной общественной просветительской организации «Знание», а также в группах в социальной сети «ВКонтакте».
Свою историю фестиваль ведёт с 2013 года. Ежегодно в нем принимают участие поэты из Москвы, Иваново, Дзержинска, Нижнего Новгорода, Владимира и почти всех городов и районов Владимирской области.
Владимир, Загородный парк
29 августа с 12.00 до 15.00
Вход свободный
-
Творческие выходные 6+
-
Библиотечник на открытом воздухе 16+
Областная библиотека для детей и молодежи очень соскучились по своим читателям и предлагает устроить праздник! Концерт владимирских музыкантов пройдет на свежем воздухе – прямо на библиотечном крыльце. В нем выступят друзья библиотеки – группы «Одна ночь», «ГДЕ», «ТриЧетыре!» и др. Послушайте прекрасную музыку, пообщайтесь с интересными людьми и вступите в новый осенний сезон с отличным настроением!
Областная библиотека для детей и молодежи: Владимир, пр-кт Строителей, 23
29 августа в 15.00
Вход свободный
-
«Град небесный» 6+
-
Летние театральные вечера в Суздале 16+
Владимирский драматический театр закрывает свой сезон в Суздале комедией положений «Примадонны». Пьеса американского драматурга Кена Людвига превратилась в мюзикл, главным героям которого, неудачливым английским актерам, придется претерпеть множество приключений, чтобы прийти к счастливому финалу.
Узнав из газет, что старуха-миллионерша Флоренс Снайдер разыскивает давно пропавших племянников, дабы завещать им своё состояние, молодые люди решают перевоплотиться в этих родственников. Но оказывается, что искала старушка не племянников, а племянниц! Приходится импровизировать на ходу, то и дело превращаясь из джентльменов в леди… И обратно. Поскольку ситуация осложняется еще тем, что в доме Снайдер обитают очень милые молодые девушки. Актеры-авантюристы в них, конечно же, влюбляются. В финале побеждает любовь и бескорыстие, пробившись сквозь интриги, ревности, приключения, шутки, песни, танцы и массу комических неожиданностей.
Концертный зал ГТК «Суздаль»: ул. Коровники, 45
29 августа в 20.00
Цена билета с трансфером – 600 рублей.
Отправление из Владимира от театра (со стороны Козлова вала) — в 18.00. Запись на трансфер и справки по телефонам: 8 (905) 611-97-97; 8 (909) 274-70-04; 8 (905) 144-54-22; 8 (904) 657-17-27; 8 (902) 885-82-20
-
Музейная «Ночь кино» 6+
Владимиро-Суздальский музей-заповедник является неизменным участником акции, приуроченной Дню российского кино, который отмечается каждый год 27 августа. В этом году «Ночь кино» пройдет на открытой площадке Суздальского кремля. Взрослые и дети увидят полюбившийся анимационный фильм «Иван Царевич и Серый волк-4», который рекомендован для семейного просмотра. Режиссер — Дарина Шмидт. Персонажей озвучили Иван Охлобыстин, Никита Ефремов, Михаил Боярский и другие.
Зима в этом году в тридевятом царстве случилась особенно долгая и холодная. Но вот пришла весна. С вьюгой, морозами и снегом. Как обычно. И совсем было загрустили наши герои – Иван, Василиса, Серый Волк и Царь-батюшка, если бы не пришла новость: в Трисемнадцатом царстве пройдет ежегодный всесказочный конкурс песни…
Суздаль, Кремль
29 августа в 20.00
Цена билетов: обычный – 60 руб., льготный – 30 руб., дети до 16 лет – бесплатно
-
День улицы Горького-2020 6+
История праздника насчитывает уже более четырех десятилетий. С течением времени содержание праздника и форма его организации менялись, но неизменными оставались несколько величин: он проводится в последнее воскресение августа, непременно с участием лучших творческих коллективов и имеет большую популярность среди жителей города.
В этом году будут соблюдены все традиции: набор в творческие коллективы ГДК, официальная церемония открытия праздника, выступления ведущих артистов и коллективов города, аттракционы, карусели и множество других развлечений для детей и взрослых. Также одним из важных событий этого дня станет подведение итогов конкурса «Танцуй с ГДК».
Городской Дворец культуры напоминает о соблюдении санитарных требований: нахождение на территории ГДК возможно только в защитных масках.
Городской Дворец культуры: Владимир, ул. Горького, 54
30 августа в 16.00
Вход свободный
Нахождение на территории ГДК возможно только в защитных масках!
Обсуждение