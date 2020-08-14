Новая спортплощадка дорого обойдется жителям микрорайона Владимира

Департамент лесного хозяйства Владимирской области дал разъяснения «Призыву» по ситуации со спортплощадкой в микрорайоне турбаза «Ладога». Напомним, ее установили местные жители. Но инвентарь для пляжного волейбола и тенниса снесли. Чтобы заново отстроить спортплощадку, теперь уже на законных основаниях, придется выполнить целый ряд условий, настаивают чиновники. Жители готовы оформить лесной участок. Однако в бессрочное пользование лесники могут передать земли только государственным и муниципальным учреждениям. Частным лицам, пусть даже и не предпринимателям, а обычным горожанам, нужно будет оформлять аренду.

— Для заключения договора аренды лесного участка необходимо сначала уточнить его местоположение. Информация содержится в государственном лесном реестре и является платной. Далее нужно обратиться к департамент с заявлением о выдаче согласия на образование лесного участка и подготовку проектной документации. После заинтересованное лицо готовит межевой план и направляет в департамент на согласование. После постановки участка на государственный кадастровый учет и регистрации права собственности направляется заявление в департамент о предоставлении участка в аренду, — сообщили «Призыву» в департаменте лесного хозяйства.

Людям предложили арендовать лесной участок для пляжного волейбола и тенниса.

Первую спортивную площадку жители многоквартирных домов коттеджного типа «Ладога» построили за свой счет. Выбрали свободный от деревьев участок на расстоянии от домов. Мусор, который там был, вывезли, подсыпали песка, поставили столбы, лавочки и натянули сетку. Играли семьями и компаниями в пляжный волейбол и теннис.

— Во Владимире пляжный теннис — это молодой вид спорта. Но уже проводятся соревнования и наши жители добиваются результатов. Им заинтересовались не только взрослые, но и подростки. Приезжали к нам на площадку из Коммунара, Заклязьменского. Я их тренировал совершенно бесплатно. Мы же для здоровья, для развития массового спорта все делаем, никаких коммерческих целей не преследуем, — рассказывает Олег Копцев.

Одному из жителей микрорайона что-то не понравилось на стройплощадке, и он написал жалобу в лесхоз. Лесники вышли с проверкой и выявили нарушения, но площадку не демонтировали, заверяют в департаменте лесного хозяйства. Никто из их сотрудников не спиливал столбы и лавочки. Кто это сделал и зачем, остается только догадываться.

В запросе в администрацию Владимирской области мы также указали на поваленные деревья, которые загораживают пожарный проезд. Жители были очень возмущены тем, что лесникам помешала спортплощадка, а упавшие деревья остались на месте. В официальном ответе чиновники сообщили, что никаких деревьев не обнаружено. Похоже, жителям присоединенных территорий придется позаботиться и об этом.

В коротком видео «Призыва» можно посмотреть, в каких микрорайонах есть спортивные площадки. Их, увы, не так много. Для развития массового спорта, чего требуют нацпроекты, не хватает обустроенных мест.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»