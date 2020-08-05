Названы лучшие дома во Владимире

Мэрия назвала лучшие дома во Владимире. Победителей выбирали в двух номинациях: лучший дом, введенный в эксплуатацию до 31 декабря 2014 года включительно, и лучший дом, построенный после 1 января 2015 года. Победителем первой номинации стал дом № 19ж, расположенный на улице Центральной в микрорайоне Коммунар. Второе и третье места заняли дома № 33 по улице Комиссарова и № 23г по Судогодскому шоссе. Во второй номинации – победитель один. Дом № 11а по улице Садовой. Победители будут награждены дипломами от городской администрации. Также комиссия отметит наиболее активных участников конкурса благодарственными письмами.

Конкурс проводится в два этапа.

При определении победителей и призеров комиссия учитывала целый ряд факторов, включая состояние благоустройства дома и его двора, наличие приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов, состояние газонов, цветников, парковок, детских и спортивных площадок, лифтов, подъездов, контейнерных площадок, крыш и прочее. На результаты повлияла и степень участия самих жителей в благоустройство своего дома и двора.

В прошлом году список лучших домов областного центра возглавили многоквартирные дома № 26г и 2-б по улице Верхняя Дуброва. Они набрали максимальное количество баллов в своей номинации.

Ранее «Призыв» сообщал, что обманутые дольщики многоквартирного дома № 19, расположенного в микрорайоне Коммунар по соседству с домом-победителем этого года, вышли к главному входу администрации Владимирской области с одиночными пикетами. К таким мерам решили прибегнуть семьи, которые уже устали второй год ждать ключи от своих квартир.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru