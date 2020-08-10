Найдена пропавшая во Владимире восьмилетняя девочка

Пропавшая во Владимире восьмилетняя девочка найдена живой. Хорошей новостью, которую все так ждали, поделились волонтеры регионального поискового отряда «Лиза Алерт» на своем официальном сайте. Где находилась девочка, не сообщается. Такие подробности, по понятным причинам, не разглашаются. Самое главное, что она смогла вернуться к своим близким.

Юная жительница Владимира пропала накануне.

К поискам оперативно подключились правоохранители, волонтеры отряда «Лиза Алерт», а также все неравнодушные жители региона. Был организован сбор добровольцев. Информация о поиске сразу же распространилась в социальных сетях.

— Девочка была обнаружена сотрудниками полиции при отработке жилого сектора в рамках проведения розыскных мероприятий. В настоящее время она передана родителям, её жизни и здоровью ничего не угрожает. Полиция благодарит всех, кто принял участие в поисках потерявшегося ребёнка, — сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» рассказывал, как региональные управления МЧС, МВД и поисковый отряд «Лиза Алерт» впервые устроили масштабные учения по поиску пропавших в лесу людей.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»