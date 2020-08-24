Начнут ли работать бесплатные кружки и секции в сентябре?

Возможно, по урокам соскучились не все дети, но вот тренировок, занятий в кружках и секциям не хватало большинству ребят. «Призыв» узнал, как будут работать бесплатные детские секции Владимира. Откроются ли в сентябре, какие ограничения введены, будет ли дистанционка, чего ждут и на что рассчитывают клубы? Актуальные адреса и телефоны тоже здесь.

Дворец детского и юношеского творчества

ДТюТ — уже на передовой: с августа работает в полном режиме. Хотя в последний месяц лета занятия носили ознакомительный характер. Запись на программы в полном объеме возможна на сайте, по телефону. Учебный год начнется в сентябре. В ДТюТ работают несколько центров и отделов с разнообразными кружками и секциями.

Заместитель директора по УВР Алексей Вознесенский рассказал об ограничениях:

— Теперь взрослые ждут своих детей на улице, вход в ДТюТ им строго воспрещен. Детям на входе измеряют температуру, везде стоят антисептики. Всем напоминаем о соблюдении социальной дистанции.

Центр декоративно-прикладного и эстетического творчества

Здесь можно освоить азы дизайна, рисования, лепки, научиться плетению макраме, бисероплетению, резьбе и росписи по дереву и другим художественным дисциплинам.

Студия резьбы по дереву «Былина» (дети с 11 до 18 лет).

Студия авторской игрушки своими руками (дети с 7 до 14 лет).

Студия авторской игрушки своими руками (дети с 7 до 14 лет). Творческая мастерская изобразительной деятельности «Фабрика волшебства» (дети с 7 до 16 лет).

Студия «Декор» (дети с 6 до 11 лет).

«Студия современной рукодельницы» (дети с 9 до 18 лет).

Студия изобразительного искусства «Василиса» (дети с 6 до 18 лет).

Студия «Изобразительное искусство» (дети с 6 до 18 лет).

Творческая мастерская «Фома» (дети с 7 до 18 лет).

Студия «Декоративно-прикладное искусство» (дети с 6 до 18 лет).

Студия «Изящные женские рукоделия» (дети с 6 до 18 лет).

Студия «Художественная обработка дерева» (дети с 9 до 18 лет).

Отдел художественного творчества

Школа танца «Муссон» (дети с 7 до 12 лет).

Образцовый коллектив «Детский эстрадный проект «Maxima» (дети с 4 лет).

Образцовый коллектив «Детский эстрадный проект «Maxima» (дети с 4 лет). Класс фортепиано «Радуга нот» (дети с 7 лет).

Студия музыкального образования и воспитания «Ювента» (дети с 6 до 18 лет).

Класс фортепиано «Возрождение традиций музицирования» (дети с 7 лет).

Объединение «Гитара и слово» (дети с 14 до 18 лет).

Коллектив «Классическая гитара» (дети с 8 до 18 лет).

Образцовый коллектив музыкально-театральная судия «Синяя птица» (дети с 9 до 18 лет).

Образцовый коллектив детская эстрадная студия «Шанс» (дети с 5 до 14 лет).

Образцовый коллектив студия моды «Глория» (дети с 6 до 18 лет).

Отдел физической культуры и спорта

Страйкбол (дети с 10 лет)

КУДО (дети с 9 до 14 лет).

Роллер спорт (дети с 7 до 14 лет).

Скалолазание» (дети с 9 до 18 лет).

Тяжелая атлетика (дети с 14 до 18 лет).

Шахматы (дети с 7 до 17 лет).

Спортивная стрельба (дети с 10 до 18 лет).

Туризм (11-18 лет)

Настольный теннис (7 -18 лет).

Фехтование (7 -18 лет).

Клуб спортивных и современных танцев «Баланс» (5-16 лет).

Отдел социального творчества

Объединение «Юные исследователи природы» (дети с 12 до 16 лет).

Объединение «Английский язык» (дети 6-16 лет).

Объединение «Французский язык» (дети 6-18 лет).

Объединение «Юный журналист» (дети с 12 до 18 лет).

Объединение «Комнатное цветоводство» (дети с 10 до 16 лет).

Объединение «Дружина охраны природы «Точка роста» (дети с 14 лет).

Объединение «Юный зоолог» (дети с 7 до 11 лет).

Школа лидера (дети с 12 до 15 лет).

Детская студия телевидения «Пионер» (дети с 12 до 17 лет).

Отдел технического творчества

Объединение «Робототехника» (дети с 13 лет).

Авиамодельное объединение (дети с 10 лет).

Автомодельное объединение (дети с 10 до 15 лет).

Судомодельное объединение (дети с 9 лет).

Секция компьютерных объединений (дети с 11 до 17 лет).

Объединение «Lego-роботы» (дети с 10 до 15 лет).

Объединения начального технического моделирования (дети с 6 до 9 лет).

Адрес: улица Мира, дом 8. Телефон: 33-86-37. Сайт здесь.

Центр «Молодежный» готовится к работе

На данный момент идет проверка и приемка клубов, оценивается их готовность к работе. Все подробности будут известны после 1 сентября, работать клубы будут в соответствии с эпидемиологической обстановкой.

Напоминаем список клубов:

«Юность» (футбол для мальчиков, от 7 лет). Адрес: стадион «Юность» (ул. Егорова, д.3а).

«Велошкола» (велоспорт, велотуризм, девочки и мальчики, от 10 лет). Адрес: Суздальский пр., д.17

«Мускул» (пауэрлифтинг, юноши и девушки, от 14 лет). Адрес: ул. Василисина, д.10а.

«Невский» (самбо, дзюдо для мальчиков и девочек, от 7 лет). Адрес: ул. Мира, д.36п — Центральный парк культуры и отдыха.

«Пируэт» (художественная гимнастика, девочки от 5 лет ). Адрес: ул. Соколова-Соколенка, д.18А (МБОУ СОШ №10).

«Ринг» (бокс для мальчиков и девочек, от 7 лет). Адрес: ул. Комиссарова, д.23.

«Росич» (кикбоксинг, боевое самбо для мальчиков и девочек, от 7 лет). Адрес: мкр. Юрьевец, Институтский городок, д.9.

«Самбист» (борьба самбо и дзюдо для мальчиков и девочек, от 7 лет). Адрес: ул.Мира, 36п.

«Сан-Рин» (карате — шотокан для девочек и мальчиков, от 5 лет). Адрес: ул. Егорова, д.3а.

Футбольная школа «Молодежный», занятия на футбольном поле парка 850-летия.

«Светлана» (художественная гимнастика для девочек, от 5 лет). Адрес: ул. Егорова, д.3а.

«Спарта» (комбат-самооборона для мальчиков, от 6 лет). Адрес: ул. Егорова, д.3а.

«Харламовец» (футбол, мини-футбол, мальчики от 7 лет). Адрес: ул. Белоконской, д.10.

Единый телефон для справок 53-68-88 и 21-94-02 (для клубов по ул.Егорова, 3а).

Бесплатный спорт в центре «Милосердие и порядок»

Спортивный центр «Милосердие и порядок» находится в Добром и приглашает детей и подростков на занятия в разнообразные секции. Принимают ребят от 5 до 17 лет. О работе центра будет также известно после 1 сентября, звоните по телефону 21-63-28.

Бэби — фит, эстетическая гимнастика, комплексная гимнастика, современные танцы – с 5 лет.

Карате – киокусинкай и карате – шотокан – с 6 лет.

Самбо – с 7 лет.

Дзюдо и рукопашный бой – с 10 лет.

Тренажерный зал — с 14 лет.

Адрес: Юбилейная, 76. Телефон: 21-63-28. Сайт здесь.

Клубы для подростков и взрослых

Директор МБУ «Молодежный центр» Артем Алексеев рассказал нам, что сейчас работники еще находятся в отпусках:

— Скоро сотрудники будут выходить на работу. Мы руководствуемся распоряжениями губернатора. Будем трудиться, выполняя все нормативы и требования. Закуплены моющие средства, санитайзеры. Сейчас ждем поступления из бюджета средств на покупку рецеркуляторов. Особых требований нет, к нам в клубы приходят уже взрослые ребята от 14 до 30 лет.

«Альбатрос» (дельтапланеризм, парапланеризм). Адрес: ул. Электрозаводская, д. 5 (на территории ВЭМЗ), тел.: 33-53-99.

«Велес» (велотуризм). Адрес: ул. Юбилейная, д. 40, тел.: 8(910) 1851052.

«ВИЛКа» (интеллектуальные игры). Адрес: ул. Большая Нижегородская, д. 32, тел.: 8(999) 7103845.

«ВЫСЬ» (киноклуб) . Адрес: мкр. Юрьевец, Школьный проезд, д. 4а, тел.: 8 (904) 2519360.

«Городской шахматный клуб» (шахматы, шашки). Адрес: ул. Большие Ременники, д. 2а, тел.: (4922) 33-53-99.

«ДОМ МИРА» (изучение национальных традиций и культур стран СНГ) . Адрес: ул. Усти-на-Лабе, д. 6, тел.: 42-11-93.

«Евроклуб» (изучение культуры и традиций стран Европы) . Адрес: ул. Усти-на-Лабе, д. 6, тел.: 42-11-93.

«Ирбис» (историческая реконструкция, боевое историческое фехтование). Адрес: ул. Добросельская, д. 215, тел.: 8(904) 9557096.

Клуб любителей КВН (игры КВН). Адрес: Перекопский городок, д. 12, тел.: 33-53-99.

«Меридиан» (туризм водный, горный, пеший). Адрес: ул. Горького, д. 89, тел.: 8 (904) 6596629.

«Парк экстрим» (квадро- мотоспорт). Адрес: мкр.Энергетик, тел.: 8 (905) 6152057.

«Поиск 33» (поисковое, патриотическое направление) . Адрес: ул. Юбилейная, д. 22, тел.: 8 (920) 6232423.

«Рарог» (историческая реконструкция северо-восточной Руси IX-XII веков) . Адрес: ул. Безыменского. д. 9в, тел.: 8 (903) 6455406.

«Русское географическое общество» (география). Адрес: ул. Большая Нижегородская, д. 32, тел.: 8 (962) 0933300.

«Спасатель» (подготовка спасателей-профессионалов) . Адрес: ул. Мира, д. 96, телефон: 8 (910) 0910816.

«Сполох» (военно-патриотическое, казачий клуб) . Адрес: ул. Верхняя Дуброва,д. 20а, тел.: 8 (903) 8309948.

«Стольный град» (историческая реконструкция Руси XIII-XV веков). Адрес: ул. Соколова-Соколенка, д. 6, тел.: 8 (910) 1775818.

«33 велосипеда» (велотуризм) . Адрес: л. Юбилейная, д. 40, тел.: 8 (920) 9200516.

ЦВПМ «Пост №1» (военно-патриотическое воспитание) . Адрес: ул. Чайковского, д. 2, тел.: 8 (960) 7370153.

Всю дополнительную информацию о работе молодежных клубов можно узнать по телефону: 33-53-99.

Детско-юношеский центр «Клуб»

Это целая система из 24 клубов по месту жительства. Они расположены в разных районах Владимира, занятия могут бесплатно посещать дети от 6 до 18 лет. Направлений много: хореография, вокал, рисование, декоративно-прикладное творчество, туризм, авиамоделирование, дизайн, журналистика, архитектура, игра на гитаре, основы добровольческого движения.

Как нам рассказала директор центра «Клуб» Елена Огудина, более подробная информация о работе клубов будет известна в сентябре:

— Конечно, мы будем соблюдать требования Роспотребнадзора. Обязательно термометрия, масочный режим для взрослых и педагогов, специальное расписание. 70% наполняемость групп будет, как и требует Роспотребнадзор. Плюс мы сейчас с педагогами решаем, какие занятия можно перевести на дистанционку.

Список клубов:

«Аврора» (декоративно-прикладное творчество, ИЗО). Адрес: ул. Балакирева, д.53 кв.81, тел.: 36-29-48.

«Алые паруса» (досуг). Адрес: ул.Белоконской, д.13а, тел.: 8(905)613-32-17.

«Былина» (бардовская песня, хореография). Адрес: ул. Балакирева, д.31 кв.81, 82, тел.: 54-68-20.

«Восход» (изобразительное искусство). Адрес: ул. Комиссарова, д.10/13, тел.: (4922)45-18-21.

«Данко» (вокал, журналистика). Адрес: ул. Пичугина, д.11а, тел.: 45-18-21.

«Дружба» (хореография, ИЗО). Адрес: ул.Растопчина, д.7, кв.101, 104, тел.: (4922)21-15-57.

«Гагарин» («Добровольцы без границ»). Адрес: ул. Гагарина, д.1, тел.: (4922)52-99-08.

«Импульс» (вокал, хореография, декоративно-прикладное творчество). Адрес: ул. Мира, д.23, тел.: 8(904)592-39-85.

«Искорка» (резьба по дереву). Адрес: мкр.Коммунар, ул.Центральная, д.6а, тел.: (4922)45-18-21.

«Исток» (досуг). Адрес: ул. Куйбышева, д.54, кв.1, тел.: (4922)45-18-21.

«Октябрьский» (социально-педагогическое). Адрес: Октябрьский пр-т, д.12, тел.: (4922)32-67-65.

«Окно в природу» (туризм). Адрес: ул.Белоконской, д.13а, тел.: 45-18-21.

«Олимпия» (декоративно-прикладное творчество, театр, хореография). Адрес: ул. Лермонтова, д.41, тел: 8(904)592-39-85.

«Огонек» (вокал, хореография, декоративно-прикладное творчество). Адрес: ул. Комиссарова, д.11, тел.: (4922)21-19-92.

«Прометей» (декоративно-прикладное творчество, основы архитектуры). Адрес: мкр.Юрьевец, Институтский городок, д.9, тел.: 26-05-72.

«Ракета» (туризм). Адрес: ул.Сурикова, д.26, тел.: 45-18-21.

«Рассвет» (изобразительное искусство, вокал, хореография). Адрес: ул. В. Дуброва, д.34 кв.73, тел.: 44-40-08.

«Ровесник» (хореография, декоративно-прикладное творчество, ИЗО). Адрес: ул. Сущевская, д.7а, тел.: 8(920)911-40-60.

«Русь» (декоративно-прикладное творчество). Адрес: ул.Куйбышева, д.54 кв.105, тел.: (4922)41-52-89.

«Созвездие» (вокал, дизайн, авиамоделирование) . Адрес: ул.Комиссарова, д.69а, тел: (4922)32-67-65.

«Спартак» (изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество) . Адрес: пр-т Строителей, д.38б кв.3. Телефон: 36-72-07.

«Юный владимирец» (хореография, декоративно-прикладное творчество). Адрес: пр. Ленина, д.64 кв.18, тел.: 45-18-21.

«Юность» (хореография). Адрес: ул. Белоконской, д.13а, тел.: 42-44-66.

«Юный техник» (авиамоделирование). Адрес: ул.1-ая Пионерская, д.55а, тел.: 8(905) 610-97-48.

«Юный флорист» (декоративно-прикладное творчество, хореография). Адрес: ул.Добросельская, д.185, тел.: (4922)45-18-21.

Информацию по клубам можно также узнать по тел.: (4922) 45-18-21, (4922) 52-99-01 и на сайте.

Елена Середина

Заглавное фото: bagira.guru