Начался прием заявок на благоустройство дворов во Владимире

Бюджетную поддержку сохранят

Владимирская мэрия готова продолжить ремонтную кампанию во дворах многоквартирных жилых домов за счет бюджета. Начался прием заявок на благоустройство дворовых территорий в 2021 году. Количество участников ограниченное. Только по официальным данным, в благоустройстве нуждается свыше 800 дворов. Поэтому больше шансов попасть в список у тех домов, которые уже имеют полный набор документов и одобрение собственников. Заявки на благоустройство будут принимать в управлении ЖКХ (ул. Горького, 95а, кабинет № 112) по 5 сентября включительно.

 Телефон для справок для собственников жилья по ремонту дворов — 33-03-65.

Но на масштабный ремонт надеяться не стоит. Максимум — асфальтирование тротуаров и проезжей части. В этом году объем работ с бюджетным финансированием существенно сокращен. Даже за выполнение минимального перечня требуется доплата собственников — 3% от сметы. Ни один дом не согласился ставить детские, тренажерные и спортивные площадки с 50-процентной доплатой. Впрочем, и бесплатных экопарковок на газонах, которые на областном уровне включили в минимальный перечень работ, тоже не появилось — желающих не нашлось.

Есть небольшой шанс, что если двор не прошел в основной список участников, то может быть зачислен в дополнительный. В июле-августе подлатали дороги и тротуары еще в 20 дворах, так как обнаружилась экономия по основной программе дорожного ремонта. Так что заявиться точно стоит.

А вот собственникам дома № 19ж по улице Центральной в микрорайоне Коммунар удается содержать свой двор в идеальной чистоте и с ровными дорогами и тротуарами. Репортаж о лучшем доме Владимира, признанном таковым по результату конкурса, можно посмотреть на youtube-канале «Призыва».

Анна Тумановская 

Фото «Призыва»

Теги: , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение