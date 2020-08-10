Начался прием заявок на благоустройство дворов во Владимире

Владимирская мэрия готова продолжить ремонтную кампанию во дворах многоквартирных жилых домов за счет бюджета. Начался прием заявок на благоустройство дворовых территорий в 2021 году. Количество участников ограниченное. Только по официальным данным, в благоустройстве нуждается свыше 800 дворов. Поэтому больше шансов попасть в список у тех домов, которые уже имеют полный набор документов и одобрение собственников. Заявки на благоустройство будут принимать в управлении ЖКХ (ул. Горького, 95а, кабинет № 112) по 5 сентября включительно.

Телефон для справок для собственников жилья по ремонту дворов — 33-03-65.

Но на масштабный ремонт надеяться не стоит. Максимум — асфальтирование тротуаров и проезжей части. В этом году объем работ с бюджетным финансированием существенно сокращен. Даже за выполнение минимального перечня требуется доплата собственников — 3% от сметы. Ни один дом не согласился ставить детские, тренажерные и спортивные площадки с 50-процентной доплатой. Впрочем, и бесплатных экопарковок на газонах, которые на областном уровне включили в минимальный перечень работ, тоже не появилось — желающих не нашлось.

Есть небольшой шанс, что если двор не прошел в основной список участников, то может быть зачислен в дополнительный. В июле-августе подлатали дороги и тротуары еще в 20 дворах, так как обнаружилась экономия по основной программе дорожного ремонта. Так что заявиться точно стоит.

А вот собственникам дома № 19ж по улице Центральной в микрорайоне Коммунар удается содержать свой двор в идеальной чистоте и с ровными дорогами и тротуарами. Репортаж о лучшем доме Владимира, признанном таковым по результату конкурса, можно посмотреть на youtube-канале «Призыва».

Анна Тумановская

Фото «Призыва»