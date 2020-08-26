Начался эксперимент по внедрению коммунизма

А что, так можно? Оказывается, да. Государство даёт людям деньги просто так, без обязательств, без учёта их имущественного статуса. Нате, говорит, вам, делайте, что хотите. Ну, а что делать с деньгами? Тратить, разумеется. То есть поддерживать рыночную экономику, рассчитанную на потребителя со всё более растущими аппетитами. Деньги, правда, раздают не у нас, а в Германии, и не всем, а только участникам эксперимента, но такой локальный коммунизм привлёк внимание всего мира. В том числе автора программы «Бредешок» Николая Лившица. Смотрим!

Расшифровка программы:

Раньше говорили — коммунизм. Потом родился грубоватый термин «халява». А теперь есть научный термин «безусловный базовый доход». Мне, правда, больше нравится образное выражение — дивиденды свободы. Что это такое? Это когда государство регулярно выплачивает гражданину определённую сумму денег. Не потому что тот инвалид, безработный, малоимущий или ещё что-то — нет, оно выплачивает деньги для того, чтобы гражданин жил, ел, пил, тратил их на свои нужды, позволяя экономике крутиться. Это не фантастика: в Германии начался (а в Финляндии уже проводился) эксперимент, когда люди получают деньги просто так.

Россияне, у которых есть дети до 16 лет, летом получили поддержку государства — две выплаты по десять тысяч, но, учитывая ситуацию, это были не дивиденды свободы, а средства на поддержание штанов.

Безусловный базовый доход — это другое. Это когда экономика достигает такого уровня, что в состоянии удовлетворить основные потребности людей, оставляя им право выбора: работать или не работать, где и как работать, чем заниматься. Ведь вот интересно: в Финляндии, где проводился эксперимент, люди не переставали трудиться, получая халявные деньги. Некоторые меняли работу, находя более интересную, более безопасную или ближе к дому. Некоторые начинали заниматься творчеством. Почти ни у кого не было иждивенческих настроений: дескать, лягу, буду загорать, и идите все лесом. Человек, если это не конченый дегенерат, всё же существо созидательное, беспокойное, ему всё время чего-то надо, не только пожрать и поспать.

В Германии, где сейчас начался эксперимент, его участникам дают 1433 евро (более 124 тысяч рублей) ежемесячно в течение трёх лет. Не самые большие по немецким меркам деньги, но всё же приличные. Опять же, повторюсь, работающие будут также получать свою основную зарплату, никто их ни к чему не обязывает. Задача экспериментаторов — посмотреть на поведение людей. И если те не будут дурью маяться, то, возможно, круг попавших в «коммунизм» постепенно расширится, и настанет то время, про которое пел Серёга Сыроежкин: «Вкалывают роботы, счастлив человек».

Вообще, дело интересное, разные мнения есть на этот счёт. Например, политолог Екатерина Шульман считает, что безусловный базовый доход — это вполне реальное будущее постиндустриальной экономики, потому что в такой экономике рост стимулируется потребительским спросом. Цитирую: «Раздача людям денег — это не благотворительность, а инъекция живой крови в жилы экономики. Человек должен быть потребителем, у него должны быть деньги, которые он будет тратить, поэтому в интересах правительств поощрять платёжеспособного потребителя».

Конечно, есть и традиционные для России мнения о том, что никак нельзя некоторым деньги давать: пропьют, прогуляют, делать ничего не будут.

Ну, понимаете, это такая снобистская позиция — все вокруг быдло, один я и ещё очень немногие чего-то стоят. Но уже проводились исследования, которые показали, что процент людей асоциальных по природе, по генетике везде одинаков: что у нас, что в Германии, что, не знаю, в какой-нибудь Гватемале. А дальше всё зависит от окружающих реалий. И люди не потому бедны, что заражены какими-то пороками, а потому что они изначально не включены в систему экономического распределения ресурсов, не имели стимулов, не смогли реализоваться.

По себе скажу: не раз и не два в мечтах своих я представлял, как выигрываю крупную сумму денег в лотерею, и это даёт мне возможность жить на проценты, не думать, как протянуть от получки до получки (думаю, каждому это знакомо, да?). И я, конечно, фантазировал, что буду делать? Как буду жить в качестве рантье? Ну, конечно, поехать куда-то хотел, мир посмотреть, но опять же не для того, чтобы на пляже лежать. А для того, чтобы набраться впечатлений, посмотреть, как там у них, опыт получить. И работать. Книгу писать. Дом строить. Ещё что-то. То есть всё равно бы трудился и, может, с большей пользой для себя и для других, чем теперь.

Конечно, понимаю, что вряд ли доживу до того времени, когда безусловный базовый доход станет реальностью в нашей стране. Во всяком случае, для большинства. Но я рад, что хотя бы сама возможность этого уже не видится чем-то абстрактным — фантастикой, мечтой, бредом сумасшедших романтиков. Она в процессе испытания, она уже обкатывается, пусть и локально. И если этот альтруизм на государственном уровне победит более древний инстинкт грести всё под себя и жрать в одну морду, это будет новый шаг в истории человечества. Друзья, ради счастья всех людей на Земле я готов участвовать в эксперименте. Согласен и на меньшую сумму. Даже в рублях.