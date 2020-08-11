На зрение влияют гаджеты, неправильная осанка и дефицит дневного света

Школа становится настоящим испытанием для зрения ребенка. Нагрузки на детей растут от класса к классу. В большинстве случаев близорукость у ребят появляется именно в первые школьные годы. В прошлом учебном году, когда грянула эпидемия коронавируса и все школьники перешли на дистанционное обучение, нагрузка на глаза возросла в несколько раз: детям пришлось по несколько часов в день, а то и больше, сидеть возле компьютеров и планшетов. Как сложится обучение в новом учебном, покажет время. Некоторые специалисты прочат вторую волну коронавируса. И если она случится, дистанционного обучения вновь не избежать.

Как сохранить ребенку зрение в условиях дистанционного обучения? Как часто зрение надо проверять? Насколько вредны гаджеты для ребенка? Сколько времени можно смотреть телевизор дошкольникам и школьникам? Помогает ли гимнастика для глаз? Ответы на эти вопросы «Призыв» искал вместе с врачом-офтальмологом клиники «Палитра» Натальей Немченко. Кстати, глазная гимнастика для детей и взрослых тоже здесь.

Дозированно и с перерывами

— Наталья Романовна, как часто нужно проверять зрение ребенку? Если ребенок учится в школе, нужны какие-то дополнительные осмотры у врача?

— При отсутствии патологии проверять зрение и ребенку и взрослому достаточно раз в год. По приказу Министерства здравоохранения, зрение в первый год жизни проверяют в 1 месяц и в 12 месяцев. Я всегда предлагаю родителям дополнительно проверить малышу зрение в 6 месяцев. Это возраст, когда впервые можно узнать рефракцию (расшифровку оптического состояния глаза, которое может быть нарушено). И с этого возраста, если есть показания, малышу можно спокойно носить очки.

Если есть патология, то врач приглашает пациента на осмотр не реже одного раза в полгода, иногда и каждые один — три месяца. В школе и детском саду по ряду разных причин не всегда проводятся профосмотры. Я рекомендую не ждать их, а самостоятельно посещать врача.

— Дистанционное обучение отразилось на здоровье детей?

— К сожалению, да. Дистанционное обучение очень сказалось на наших пациентах. Новых «очкариков» стало больше процентов на 10. У многих ребят появилось отрицательная динамика по уже имеющимся проблемам, причем даже у тех, у кого в течение нескольких лет были стабильные показатели и одни и те же очки.

— В 2-3 года ребенку родители уже дают в руки телефон: игры, мультфильмы. Насколько это вредно?

— В 2-3 года (по нормам СанПин) ребёнок не должен пользоваться гаджетами. Фильмы и игры на телефоне изначально появились для взрослых, у которых нет времени или возможности посмотреть, поиграть дома. Для просмотра мультфильмов ребенку нужен не смартфон, а, как минимум, планшет, но телевизор предпочтительнее. Безопасное расстояние – 2-3 диагонали.

В возрасте 3 года максимальное время для непрерывного просмотра — это всего 7-10 минут. Всего за день — 15-20 минут. Наверное, вы обращали внимания, что серии мультфильмов для самых маленьких очень короткие.

На планшете можно и нужно давать развивающие игры. Малыши могут быстро выучить цвета, цифры и формы по ним. Но необходимо уложиться в 20 минут в день, сюда включен и просмотр мультфильмов. В 2-3 года ничего с глазами не случится, если время будет превышено, но в будущем могут возникнуть серьёзные проблемы со зрением.

— Сколько можно сидеть за компьютером, телефоном, телевизором малышам и школьникам?

В 4-6 лет на все гаджеты (телевизор, планшет, игры в телефоне) отводится 30 — 40 минут в день, причем по 15-20 минут за раз. Глазам нужен отдых.

В 1-2 классе у компьютера можно сидеть один час! И опять же не забывайте, что должны быть перерывы, длительность одного сеанса — 15 минут. И это нормы СанПина!

В 3-4 классе — 80 – 90 минут (дозировано по 20 минут),

В 5-8 классе 1,5 — 2 часа (дозировано по 25-30 минут).

Старшая школа — до 2 часов (непрерывно по 25-30 минут).

Если время нахождения у гаджетов превышается, то наступает избыточное напряжение аккомодации и риск получить снижение зрения, обратимое или нет.

Насколько вредны гаджеты

В плане излучения современные гаджеты полностью безопасны, главное – не превышать разумное время их использования и правильно ими пользоваться. Что же это за правила?

Держать гаджеты нужно на расстоянии полусогнутой руки, это касается и обычной книги. Источник света не должен отражаться в экране, ведь наличие бликов на мониторе увеличивает нагрузку на глаза.

Также не стоит забывать и об уровне яркости экрана, в помещении этот показатель нужно устанавливать на уровне одной трети от максимальной.

Школьник не должен сидеть ближе, чем в 45 сантиметров от экрана компьютера, ноутбука, планшета. Причём заниматься нужно именно сидя на стуле с фиксированной и прямой спиной, а не лёжа на диване или в кресле. Только такое положение тела предполагает фиксированное расстояние от глаз до экрана компьютера.

В дистанционной учебе отдавайте предпочтение планшетам, ноутбукам, компьютерам. Когда ребёнок смотрит на экран смартфона, он не может надёжно зафиксировать устройство, и фокусное расстояние до экрана постоянно меняется. Глазам приходится адаптироваться к изменяющемуся фокусу, разглядывать мелкий текст, а это очень тяжело.

Гимнастика снимет усталость

— Есть ли какие-то триггеры, которые должны насторожить родителей, что у ребенка портится зрение?

— Триггеры, конечно, есть: ребенок может щуриться, подходить ближе к телевизору, часто моргать, писать в тетради мимо клеток и линий. Но хочу предупредить родителей, что перечисленных признаков может и не быть! Со сниженным зрением обычно ребёнок вполне нормально ориентируется. Дети хорошо адаптируются, и мамы часто не верят, что ребёнок видит всего 10-20 процентов, когда он ни разу не щурился и не ходил на ощупь, поэтому так важны ежегодные осмотры у офтальмолога.

— Насколько помогает гимнастика для глаз? Надо ли ее делать всем?

— Гимнастика помогает не всегда, в зависимости от того, обратимо или необратимо изменилось зрение (это определит только врач). Но гимнастику полезно делать и взрослым, и детям, потому что она снимает усталость глаз.

И вот еще один эффективный комплекс:

«Бабочка» — легкими, но частыми движениями моргаем глазами около 20 секунд.

«Веселые часики» — смотрим то вправо, то влево. Нужно выполнить 20 повторений, при этом внимательно следить за ровным положением головы.

«Жмурки» — крепко зажмуриваем глаза, приблизительно на 5 секунд, а затем их полностью расслабляем.

«Массаж». Закрываем глаза и поглаживаем веки подушечками пальцев. Массажировать можно также скулы, брови и края глазниц.

Нарушение осанки влияет на зрение

Последние исследования ученых показали, что на ухудшение зрения оказывают влияние не только наследственность и высокая нагрузка на глаза, но и другие факторы. Так, ухудшения зрения у детей и подростков напрямую связано с проблемами позвоночника, нарушением осанки, так как это сказывается на кровоснабжении мозга и влияет и на нормальную работу глаз.

Доказано и то, что развитие близорукости провоцирует недостаток дневного света. У детей, которые мало находятся на улице, он наблюдается особенно остро. Естественный свет влияет на правильный рост глазного яблока, предотвращает его быстрые скачки.

Влияет на зрение малышей и недостаток кислорода, опять же от отсутствия прогулок и от общего ухудшения экологической обстановки в крупных городах.

Наталья Немченко советует:

— Чтобы сберечь зрение себе и своим детям, регулярно посещайте врача, занимайтесь спортом, дозируйте работу с гаджетами, больше гуляйте на свежем воздухе и ведите здоровый образ жизни.

Елена Середина

Заглавное фото: itcrumbs.ru