На восстановление театра после пожара понадобится свыше 600 млн рублей

Завершено обследование здания Владимирского театра драмы, пострадавшего от пожара. Главный вывод: основные несущие конструкции здания не пострадали. Это значит, что ремонт будет проходить в существующих стенах, ломать их не придётся. Правда, нужно будет заменить остекление фасада театра, создающее неповторимое лицо сценического учреждения. По очень приблизительным расчётам, расходы на ремонт театра могут составить более 600 миллионов рублей, сообщил сегодня Михаил Романычев, директор департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области.

Сумма затрат зависит от видов работ, которые предстоит сделать, и от того, как они будут квалифицированы.

— Есть много нюансов, влияющих на объём затрат, — пояснил Михаил Романычев. — Пока не определено, будет ли это реконструкция или, например, реконструкция с реставрацией. Всё это нужно грамотно квалифицировать.

Основные затраты пойдут на очищение белого камня-известняка, из которого выполнены стены, на восстановление паркета, приобретение части сценического оборудования взамен пострадавшего. Возможно, будет даже сделана копия занавеса — произведения ручной работы, на который в своё время потратили 10 миллионов рублей, сообщил директор департамента.

Заключение по обследованию здания представят на следующей неделе членам рабочей группы, созданной для возрождения театра. А вчера в ОДРИ прошло заседание подгруппы по проведению ремонтно-восстановительных работ. Её участник, начальник Госинспекции по охране объектов культурного наследия Михаил Иванов, напомнил, что здание драмтеатра является объектом культурного наследия регионального значения. Поэтому необходима подготовка научно-проектной документации на работы по его сохранению и прохождение экспертиз. Они потребуются для включения объекта в федеральные программы. Руководитель заверил, что инспекция оперативно выдаст задание на проведение работ по сохранению, а потом столь же быстро подготовит техзадание на разработку проекта восстановительных работ.

Участники заседания согласовали проект «дорожной карты», включающей этапы разработки необходимой научно-проектной документации, прохождения необходимых экспертиз и выполнения первоочередных работ в 2020-2021 годах. Ранее директор театра драмы Борис Гунин в интервью «Призыву» сообщил, что при самом благополучном стечении обстоятельств театр можно полностью восстановить в 2022 году. Готовность оказать поддержку выразило Министерство культуры РФ.

Андрей Кучерявых

Фото «Призыва»