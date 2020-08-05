На полях Владимирской области полегли хлеба

Аграрии Владимирской области обеспокоены ситуацией с посевами озимых культур. Дождливая погода стала для них настоящей проблемой. Специалисты владимирского филиала Россельхозцентра поясняют, что собрать достойный урожай с таких «лежачих» колосьев практически невозможно. Зерно в колосе прорастает и подвергается различным болезням, а значит, его нельзя в дальнейшем использовать для производства продуктов питания и на семенной материал.

В течение двух недель специалистами Россельхозцентра было проведено обследование 34,4 тысячи га озимых культур.

Выявлено 9,8 тысячи га (28,5%) полегших посевов.

В большей степени пострадали посевы в Юрьев-Польском (51%), Суздальском (38%), Селивановском (17%), Муромском (13%) и Собинском (12%) районах. Начальник отдела семеноводства Ирина Данилова назвала три основных причины полегания зерновых культур. Первая — несбалансированное применение минеральных удобрений, где в большей степени содержится азот. Вторая причина — недостаточное применение или полное отсутствие регуляторов роста (ретардантов). В-третьих, полегание зерновых культур могло произойти вследствие использования нерайонированных сортов.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирские дачники пожаловались на небывалое нашествие дроздов. На садово-огородных участках развернулась самая настоящая битва за урожай.

Ольга Ефремова

Фото и видео владимирского филиала Россельхозцентра