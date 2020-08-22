На Олимпийские игры в Токио готовятся 9 владимирских спортсменов

Сразу девять спортсменов из Владимирской области претендуют на участие в Олимпиаде. Большинство из перспективных атлетов — гимнасты и легкоатлеты. Фамилии кандидатов в сборные команды страны по разным видам спорта озвучил на своей пресс-конференции директор областного департамента по физической культуре и спорту Алексей Сипач.

— Впервые за долгие годы большое количество владимирских спортсменов стали кандидатами к участию в предстоящих Олимпийских играх – это очень здорово. Ребята достойны того, чтобы назвать их имена. Итак, это спортивные гимнасты Анастасия Агафонова, Кирилл Прокопьев, Алексей Ростов, Александр Карцев и Илья Кибартас, легкоатлеты Алёна Лысенко и Елена Панова, наша художественная гимнастка Ангелина Шкатова. Большие надежды мы возлагаем на борца Абуязида Манцигова, — отметил чиновник.

Из-за коронавируса главные игры четырехлетия перенесли на следующий год.

Олимпиада, как и предполагалось, пройдет в Токио, но летом 2021 года. Отсрочка, по мнению Алексея Сипача, позволит нашим ребятам закрепиться в командах. Со своей стороны чиновники готовы предоставить спортсменам благоприятные условия для тренировок.

На предыдущих играх Владимирская область была представлена только одним спортсменом. Из Рио-де-Жанейро Николай Куксенков смог привести серебряную медаль. Это произошло в финале командного первенства. Тогда же Светлана Орлова, которая на тот момент руководила регионом, поставила амбициозную задачу выиграть в Японии золото.

Есть в регионе кандидаты и в состав паралимпийской сборной команды России. Так от Владимирской области в список включены воспитанники спортивно-адаптивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Анастасия Мамадамирова, Вера Муратова и Надежда Сычёва.

Ранее «Призыв» сообщал, что стадион «Торпедо» снесут ради новой спортивной арены.

Полина Тарбеева

Фото: globallookpress.com