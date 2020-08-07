Мужчина утонул на Клязьме в Вязниковском районе

На реке Клязьме в районе деревни Перово Вязниковского района погиб 35-летний мужчина. Тонувшего пытался спасти очевидец. Он отдыхал на берегу водоема вместе с женой, услышал крики о помощи, бросился в воду, но было уже поздно. Он вытащил тело утонувшего из воды и передал его прибывшим на место сотрудникам полиции.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Есть версия, что у купавшегося в реке мужчины могло резко ухудшиться состояние здоровья, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Также известно, что данное место не являлось официально разрешённым для купания. Спасатели напоминают жителям региона о необходимости соблюдения правил безопасности при нахождении в воде. Нельзя купаться в необорудованных местах, на не прошедших освидетельствование пляжах, а также в состоянии опьянения или при наличии серьёзных заболеваний.

Согласно статистике с начала года на водоёмах региона произошло 16 происшествий, в результате которых погибли 11 человек, в том числе – 2 ребёнка. Ранее «Призыв» сообщал, что в карьере Глубоково Петушинского района утонула женщина.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области