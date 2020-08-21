Мусорный полигон загорелся в Камешковском районе

В Камешковском районе загорелся Марьинский полигон, на который свозят мусор в том числе из областного центра. В настоящее время, по данным местных властей, тлеют около 40 квадратных метров ТБО. Ситуация под контролем, уверяют чиновники. Первыми информацию о задымлении опубликовали в социальных сетях сегодня утром. В частности, группа «Подслушано во Владимире» разместила видео со свалки.

Судя по кадрам, открытого горения на полигоне нет. Об этом же говорит и представитель регионального мусорного оператора. В этой ситуации, по словам Альберта Скворцова, свалка работает в штатном режиме. Проблем с разгрузкой мусора нет.

— У меня фото есть, там дымится 40-50 квадратных метров. Там с утра засыпать начали. Я звонил, все там нормально у них, — пояснил «Призыву» Альберт Скворцов. — Я смотрел, наши ездят туда машины выгружаться, никого не завернули. Проблем особо нет.

На месте работают представители МЧС. На мусорном полигоне задействованы 11 человек и 5 единиц техники.

Ранее «Призыв» сообщал, что водитель московского мусоровоза пытался откупиться от полицейских. Его задержали на нелегальной свалке.

Полина Тарбеева

Фото группы «ТИПИЧНЫЕ НОВОСТИ | Владимирская область» в «ВКонтакте»