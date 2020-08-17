Тридцатилетний мотоциклист пострадал в ДТП с двумя автомобилями. Авария произошла накануне, 16 августа, около 16.50 на 16-м км автодороги М-7 «Волга» подъезд к городу Иваново. По предварительной информации УМВД по Владимирской области, 46-летний водитель «Chery» перестраивался с левой полосы в правую и не предоставил преимущество движущемуся в попутном направлении мотоциклу «Suzuki». Легковушка влетела в мотоцикл. От удара «Suzuki» совершил наезд на стоящий на запрещающий сигнал светофора «Hyundai».

Мотоциклист получил телесные повреждения и был направлен на амбулаторное лечение.

— За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 4 человека погибли и 60 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 5 несовершеннолетних, — сообщает пресс-служба регионального УМВД. — С участием водителей в нетрезвом состоянии произошли 2 автоаварии. Полицейскими оформлено 348 происшествий с материальным ущербом.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Ковровском районе 13-летний подросток разбился, управляя питбайком. Спасти его не удалось, он погиб на месте аварии.

Ольга Ефремова

Фото УМВД по Владимирской области