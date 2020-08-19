Московский мусоровоз застрял в Петушинском районе

Большегрузный автомобиль, свозивший мусор на несанкционированную свалку в Петушинском районе, застрял на месте. Водитель задержан. В отношении него возбуждено административное дело по статье «Несоответствие требований в области охраны окружающей среды». Транспортное средство изъято и помещено на штрафстоянку. Об этом сообщается на официальном сайте администрации района.

В правоохранительные органы обратились местные жители. Люди дежурили на федеральной трассе возле деревни Марочково, куда и свозили ТБО машины с московскими номерами. Произошедшее удалось снять на видео.

— Водители данных автомобилей пытались нам угрожать из-за того, что их снимали на телефон, а также отняли телефон. Мы вызвали полицию, — рассказали «Призыву» местные жители. — Мы очень возмущены тем, что, как обычно, мы, жители, остались один на один с проблемами. Почему мы должны подвергать себя опасности, дежурить ночами? Этим должны заниматься соответствующие органы власти. В течение всего оставшегося дня мы безуспешно пытались достучаться/дозвониться до руководства района, органов прокуратуры, но безуспешно.

Незаконный завоз твердых бытовых отходов накануне обсудили на оперативном штабе в администрации района. Ответственные лица обещают усилить патрулирование территории. Через средства массовой информации они заверили, что от наказания люди, которые незаконным образом сбрасывают мусор, не уйдут. Так, по словам главы города Покрова, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

— Сейчас получается перевести это дело на очень серьезные рельсы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. А это уже серьезная статья. Работают следователи вплотную. Будем надеяться, что от наказания не уйдут, — заявил в эфире «Покров ТВ» глава администрации Покрова Олег Котров. — С тем, чтобы сделать этот случай образцово-показательным, чтобы никто не думал на территорию нашего района и города соваться. Поэтому будем надеяться, что все это будет доведено до конца.

Мусорный вопрос для Петушинского района стоит остро. Несанкционированные свалки только за последнее время появились в поселке Городищи и вдоль федеральной трассы. Люди обеспокоены появлением большегрузов с московскими номерами, которые свозят туда ТБО. По словам главы администрации Петушинского района, близость к столице не только положительным образом сказывается на развитии района, но и дает много отрицательных моментов.

— Особенно в последнее время мы с вами видим проблемы по завозу твердых бытовых отходов, несанкционированные свалки. Они крайне негативно сказываются на условиях нашей жизни, — приводит слова главы администрации Петушинского района Сергея Великоцкого сайт местной администрации. — Мы живем на этой земле, и для нас очень важно, чтобы наш район был экологически чистым и нам удобно было в нем жить. Мы ежедневно отслеживаем территории, где возможен завоз мусора из соседней области. Мы обязательно наведем порядок.

На данный момент убрать мусор с загрязненных территорий может помочь региональный оператор.

По информации, размещенной на сайте района, подобная договоренность с компанией уже достигнута. При этом важно не допустить дальнейшего появления новых мест складирования ТБО.

Ранее «Призыв» заявлял, что прокуратура требует запрета на ввоз мусора на свалку в Покрове.

Полина Тарбеева

Фото Тани Якоби

Видео предоставлено жителями Петушинского района