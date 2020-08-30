Мобильное приложение о достопримечательностях создадут во Владимирской области

Новое мобильное приложение и интернет-портал, посвященные достопримечательностям и туристическим маршрутам, планируют создать во Владимирской области. Администрация решилась на развитие цифровых сервисов. Туристическая отрасль из-за коронавируса по самым скромным подсчетам просела на 30%. Для ее восстановления требуются серьезные новации, считает новый руководитель комитета по туризму Алексей Цыганов.



Пока идея о запуске нового современного мобильного приложения высказано на словах. Нет ни подрядчиков, ни техзадания. Но уже поняты сроки и деньги. Приложение планируют создать в 2021 году на средства регионального бюджета. Этот проект будет прописан в стратегии развития туризма, который в данный момент активно обсуждается и перерабатывается в «Белом доме».

Алексей Цыганов, и.о. председателя комитета по туризму администрации Владимирской области

Как в мировой практике делается. Берутся основные достопримечательности, помещаются в главный раздел. Все новые в другие. В том числе те, которые создали гиды.

Их нужно оперативно загружать. Надо ориентироваться на современную аудиторию, которые быстро все находят на порталах.

Недостаточно сейчас сделать просто сайт. Он должен быть живой с онлайн дополнениями.

Во Владимирской области разработано 320 туристических маршрутов.

Прежние чиновники от туризма уже создавали и портал, и приложение. Все эти ресурсы работают до сих пор. Но, по мнению жителей региона и туристов, функционал платформ слабоват. Общеизвестные факты, стандартный набор туров и досуга, все это можно найти, где угодно. Алексей Цыганов также подтвердил, что цифровые ресурсы устарели и не отвечают современным требованиям.



Важно, чтобы посетителю портала было не только интересно почитать информацию и записаться на новый турмаршрут, но и быть уверенным в безопасности поездки и платежей. Все оформляется официально, никаких договоренностей на словах с частными лицами. Все с поддержкой и гарантией администрации области. Сегодня обновлением ресурсов комитета по туризму занимается некоммерческая организация. Такая же будет работать и на новых ресурсах. Подрядчика определят по результатам торгов.

Как «Призыв» сообщал ранее, сферы туризма, в частности общепит и гостиницы, серьезно пострадали от пандемии. Какие варианты трудоустройства предлагают власти, можно узнать из видео «Призыва».