Многодетную маму из Коврова признали одной из первых красавиц страны

Наталья Юдина из Владимирской области (вторая слева на верхнем фото) завоевала сразу две награды одного из крупнейших российских конкурсов красоты «Mrs Russia World 2020». Участие в нем принимают только замужние женщины и мамы. Наталья стала второй Вице-Миссис Россия Классик и получила специальный титул Миссис Отзывчивость. Финал конкурса состоялся 15 августа в зале «Известия Hall». За корону боролись 46 красавиц со всех уголков страны, поэтому конкуренция была серьезной. Самой младшей участнице 22 года, а самой взрослой — 51 год.

Наталья Юдина живет в Коврове. У нее трое детей: две дочки (старшей 21 год, младшей скоро исполнится 16) и шестилетний сын. Именно дети, рассказала «Призыву» Наталья, однажды уговорили ее принять участие в конкурсе красоты «Миссис Владимирская земля». Для многодетной мамы, инженера по образованию, это был первый подобный опыт. Наталья одержала победу и получила приглашение на конкурс «Mrs Russia World 2020».

У Натальи Юдиной трое детей.

—Я просто была сама собой. На конкурсе царила очень душевная обстановка! Участницы приехали со всей страны, мы много общались. Со многими подружились, приглашаем друг друга в гости, постоянно переписываемся, — поделилась Наталья Юдина. — После конкурса захотелось расправить плечи, появилось больше уверенности в своих силах.

Кстати, Наталья стала обладательницей еще одного титула — Достояние России как многодетная мама. Она не сидит на диетах, а спортом начала заниматься только после рождения третьего ребенка. Хрупкая женщина предпочла штангу. Миссис Отзывчивость-2020 советует всем мамам не бояться нового опыта и отвечать на вызовы судьбы.

Кстати, это не первая победа красавиц из Коврова. В 2016 году Наталья Баранкова приняла участие в конкурсе «Миссис Россия». Она удостоилась сразу двух титулов – «Королева России 2016» и «Мама года».

Елена Пляскина

Фото предоставлены организаторами конкурса «Mrs Russia World 2020»